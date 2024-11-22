洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
先后5次提高救助标准！洛阳持续健全完善社会救助体系建设
洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.24 20:36
　　24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就社会救助工作方面采取的具体措施和成效回答记者提问。

　　该负责人表示，“十四五”以来，洛阳市始终坚持以人民为中心的发展思想，将健全完善社会救助体系作为保障和改善民生的基础性、兜底性工程来抓，聚焦困难群众急难愁盼问题，精准施策发力，社会救助工作呈现出制度更健全、覆盖更广泛、响应更及时、服务更暖心的良好态势，为促进社会公平、维护和谐稳定发挥了重要作用。

　　制度体系日趋完善，兜底保障网更加密实牢固。洛阳市高度重视社会救助顶层设计，健全低保、特困人员供养标准动态调整机制，确保救助水平与经济社会发展同步增长。“十四五”期间保障标准稳步提高，先后5次提高了救助标准，城市低保由2020年的每人每月600元提高到2025年的每人每月823元，农村低保由2020年的每人每月366.7元提高到2025年的每人每月516元，有效保障了困难群众的基本生活。持续细化完善专项救助政策，在医疗、教育、住房、就业等方面对困难群体予以倾斜支持，形成了政策合力。不断强化急难社会救助功能，完善临时救助制度，对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难的群众给予快速响应和有效帮扶，防止冲击社会道德底线的事件发生。

　　改革创新纵深推进，救助服务效能显著提升。深化“放管服”改革，优化救助审核确认程序，普遍推行低保、特困等社会救助审核确认权限下放至乡镇(街道)，让数据多跑路、群众少跑腿，困难群众申请救助的便捷度、满意度大幅提升。率先探索“物质+服务”多维救助模式，实现了从单一现金救助向“资金保障+生活照料+精神关爱”的综合救助转型，提升了救助的温度和深度。

　　智慧赋能精准识别，救助资源分配更加优化。充分运用大数据、信息化手段，着力破解救助对象认定难、信息共享不畅等问题。加强部门协同与数据共享，动态掌握困难群众状况，变“人找政策”为“政策找人”。应用低收入人口动态监测信息平台，进行常态化监测，实现主动预警、精准干预、及时帮扶，确保应保尽保、应救尽救。

　　下一步，洛阳市民政局将持续推动救助政策从“收入型”贫困向“支出型”贫困延伸覆盖，深化拓展“物质+服务”综合救助模式，重点加强对老年人、未成年人、残疾人等特殊困难群体的照料服务，全面提升社会救助智慧化水平。推动救助事项“一网通办”“掌上办”，提升便民服务效率，不断织密扎牢社会救助安全网，为困难群众托起更加稳固、更有温度、更具希望的幸福底线。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）
