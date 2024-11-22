城乡低保平均标准增长37.17%和40.71%！洛阳构建分层分类社会救助体系

24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就构建分层分类社会救助体系方面采取的具体措施与进展回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”时期，洛阳市积极推进覆盖全面、城乡统筹、分层分类、综合高效的社会救助体系建设，取得了新的进展。

制度体系建设实现新突破。洛阳市委、市政府先后出台了《关于改革完善社会救助制度的实施意见》《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施意见》，推动分层分类社会救助体系建设更加健全。进一步完善低保制度，将低保边缘家庭中的重病重残人员参照“单人户”纳入低保；健全特困人员救助供养制度，加强照料服务；全面建立临时救助备用金制度，取消临时救助的户籍地限制，大力推行在急难发生地实施临时救助，更好发挥“兜底中的兜底”功能；全面开展低保边缘家庭和刚性支出困难家庭认定，推动专项救助向更多困难群众延伸，已有教育、住建等救助政策向低保边缘家庭和刚性支出困难家庭延伸。

救助保障水平再上新台阶。完善与人均消费支出挂钩的低保标准动态调整机制、社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，稳步提高救助保障水平。目前，洛阳市城乡低保平均标准较2020年分别增长37.17%和40.71%。同时，进一步加快发展服务类社会救助，推动社会救助由单一的物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。

服务管理效能得到新提升。新的低收入动态监测信息平台投入使用，通过强化对困难群体的监测预警和及时救助，已处理预警信息6029条。进一步健全居民家庭经济状况核对机制，提高对象认定精准度。全面推行“一门受理、协同办理”，开通市县两级社会救助服务热线16条，确保困难群众求助有门、受助及时。健全民政部门精准认定对象、分层管理、动态监测、因需推送、分类救助、结果反馈的闭环运行机制，形成弱有众扶的“一张幸福清单”。创新社会力量参与社会救助工作机制，推动政府救助与慈善帮扶有机衔接、高效联动。

巩固拓展兜底脱贫成果取得新成效。优化细化政策措施，将符合条件的已脱贫人口和防止返贫监测对象及时纳入救助范围，将5.4万名脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭成员全部纳入低收入动态监测系统。持续巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村全面振兴有效衔接，坚决守住守牢不发生规模性返贫致贫底线。

下一步，洛阳市民政局将进一步健全分层分类社会救助体系，强化社会救助“保基本、防风险、促发展”功能，更好发挥社会救助在保障基本民生、助力社会治理方面的重要作用。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）