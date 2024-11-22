洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

城乡低保平均标准增长37.17%和40.71%！洛阳构建分层分类社会救助体系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.24 20:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就构建分层分类社会救助体系方面采取的具体措施与进展回答记者提问。

　　该负责人表示，“十四五”时期，洛阳市积极推进覆盖全面、城乡统筹、分层分类、综合高效的社会救助体系建设，取得了新的进展。

　　制度体系建设实现新突破。洛阳市委、市政府先后出台了《关于改革完善社会救助制度的实施意见》《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施意见》，推动分层分类社会救助体系建设更加健全。进一步完善低保制度，将低保边缘家庭中的重病重残人员参照“单人户”纳入低保；健全特困人员救助供养制度，加强照料服务；全面建立临时救助备用金制度，取消临时救助的户籍地限制，大力推行在急难发生地实施临时救助，更好发挥“兜底中的兜底”功能；全面开展低保边缘家庭和刚性支出困难家庭认定，推动专项救助向更多困难群众延伸，已有教育、住建等救助政策向低保边缘家庭和刚性支出困难家庭延伸。

　　救助保障水平再上新台阶。完善与人均消费支出挂钩的低保标准动态调整机制、社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，稳步提高救助保障水平。目前，洛阳市城乡低保平均标准较2020年分别增长37.17%和40.71%。同时，进一步加快发展服务类社会救助，推动社会救助由单一的物质救助向“物质+服务”综合救助模式转变。

　　服务管理效能得到新提升。新的低收入动态监测信息平台投入使用，通过强化对困难群体的监测预警和及时救助，已处理预警信息6029条。进一步健全居民家庭经济状况核对机制，提高对象认定精准度。全面推行“一门受理、协同办理”，开通市县两级社会救助服务热线16条，确保困难群众求助有门、受助及时。健全民政部门精准认定对象、分层管理、动态监测、因需推送、分类救助、结果反馈的闭环运行机制，形成弱有众扶的“一张幸福清单”。创新社会力量参与社会救助工作机制，推动政府救助与慈善帮扶有机衔接、高效联动。

　　巩固拓展兜底脱贫成果取得新成效。优化细化政策措施，将符合条件的已脱贫人口和防止返贫监测对象及时纳入救助范围，将5.4万名脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户家庭成员全部纳入低收入动态监测系统。持续巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村全面振兴有效衔接，坚决守住守牢不发生规模性返贫致贫底线。

　　下一步，洛阳市民政局将进一步健全分层分类社会救助体系，强化社会救助“保基本、防风险、促发展”功能，更好发挥社会救助在保障基本民生、助力社会治理方面的重要作用。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委党校乡科级干部进修班开展现...
  • 致全市1%人口抽样调查户的一封信
  • 洛阳今日多云到阴天 最高气温16℃
  • 国际产业投资合作对接活动·河南站...
  • 2025年洛阳市敬老月活动暨养老服...
  • 涧西区厂前一社区第二网格：舒心...
  • 洛阳市农林科学院把农业科技创新...
  • 儿童改名对年龄有要求吗？洛阳市...
  • 取消收费31项次！洛阳强化殡葬服...
  • 经办服务提质增效！洛阳生育津贴...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605