取消收费31项次！洛阳强化殡葬服务公益属性
来源: 洛阳网 2025.10.24 20:36
　　24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就强化殡葬服务公益属性、提升服务设施能力及落实惠民政策方面的举措与成效回答记者提问。

　　该负责人表示，今年以来，洛阳市持续优化惠民殡葬政策，加快公益性公墓设施建设，深入推进殡葬习俗改革，不断提升殡葬管理服务水平，保障殡葬事业的公益化、规范化和透明化导向，确保殡葬事业更好地服务于民和改善民生。

　　优化惠民政策，推进全市殡葬服务机构开展减项降费优服务。全市殡葬服务机构内取消收费项目31项次，降低收费项目21项次，优化手续环节11个，提供便民服务数量81个，其中市殡仪馆由国有企业承担延伸服务后，在服务内容质量不降的基础上优化服务、降低费用，设置2个惠民送别厅，免费提供给群众使用，已累计使用3000余场，取得了良好的社会反响。

　　规范全市殡葬基础服务“一口价”工作，制定了城市区殡葬基础服务收费清单，满足群众殡葬刚性需求、覆盖殡葬服务主要流程，提供普惠性、基础性、兜底性服务，切实减轻群众丧葬负担。2025年2月完成市级公益性公墓政府定价，将双墓穴使用费核定为4800元，其他花坛葬、草坪葬免费提供给群众，壁葬墓穴费用核定为1500元，在全省已投用运营的城市公益性公墓中定价最低。

　　持续推进节地生态安葬，减轻群众负担，连续举办三届集中生态安葬，免费为群众提供高标准、全流程的树葬或花坛葬；会同洛阳市财政局联合印发《洛阳市节地生态安葬奖励办法(试行)》，对逝者生前为城市区(不含孟津区、偃师区)户籍居民和常住居民的，在定点公墓采取生态安葬的，每具骨灰补助丧属1000元，以惠民政策引领殡葬改革新风。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
