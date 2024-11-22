洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

建成村级居家助老点712个 洛阳持续推动农村养老服务提质升级
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.24 20:36
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就推动农村养老服务提质升级的具体做法回答记者提问。

　　该负责人表示，“十四五”以来，洛阳市认真贯彻落实国家省关于深化农村养老服务改革的决策部署，聚焦“不离土、不离村、不离亲”的养老愿景，扎实推进“集中+居家”四类模式落地见效。

　　分类建设，构建多层次服务体系。针对不同需求和现实条件，因地制宜推广建设四类设施：一是推动乡镇敬老院转型为乡镇区域养老服务中心，在兜底基础上向社会开放，并连锁托管周边站点。二是在老人集中、经济基础较好的村建设集中互助养老服务站，倡导邻里互助。三是关注经济困难群体，建设小型集中养老服务点，采取“老人交一点、政府补一点”方式减轻负担。四是在居住分散区域依托现有设施建设村级居家助老服务点，提供日间照料、巡访关爱等多样化服务。

　　试点示范，推动设施扩面增量。坚持试点先行，每县区选3至5个村先行探索，成功后再阶梯式推广。目前，已形成新安县懈寺村、嵩县洛沟村等一批典型模式。截至目前，全市已建成乡镇区域养老服务中心84个、集中互助养老服务站和小型集中养老服务点389个、村级居家助老点712个。同时，今年将提升25个已转型乡镇区域养老中心服务质效，打造120个标准化村级养老服务站点，示范带动农村养老服务提质增效。

　　强化保障，破解运营发展瓶颈。一是保障场地，优先转化养老用地，盘活闲置集体资产。二是拓宽资金渠道，用好政府专项债、普惠养老再贷款，鼓励乡镇村集体、国有平台、社会力量多元投入。三是加强队伍，配备乡镇养老专干和村级助老员，设置公益性岗位，发动社工、志愿者参与。四是完善管理，明确村干部安全管理职责，出台服务规范标准，提升运营规范化水平。

　　通过以上做法，洛阳市农村养老服务在体系构建、设施增量、提质升级等方面取得了一定成效。下一步，洛阳市民政局将兼顾农村老年人“不离土、不离村、不离亲”养老需求与养老服务专业化、多元化发展要求，持续加强政策保障、资金支持，推动融合发展，逐步构建起覆盖全面、功能完善、服务精准的农村养老服务体系。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委党校乡科级干部进修班开展现...
  • 致全市1%人口抽样调查户的一封信
  • 洛阳今日多云到阴天 最高气温16℃
  • 国际产业投资合作对接活动·河南站...
  • 2025年洛阳市敬老月活动暨养老服...
  • 涧西区厂前一社区第二网格：舒心...
  • 洛阳市农林科学院把农业科技创新...
  • 儿童改名对年龄有要求吗？洛阳市...
  • 取消收费31项次！洛阳强化殡葬服...
  • 经办服务提质增效！洛阳生育津贴...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605