建成村级居家助老点712个 洛阳持续推动农村养老服务提质升级

24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就推动农村养老服务提质升级的具体做法回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”以来，洛阳市认真贯彻落实国家省关于深化农村养老服务改革的决策部署，聚焦“不离土、不离村、不离亲”的养老愿景，扎实推进“集中+居家”四类模式落地见效。

分类建设，构建多层次服务体系。针对不同需求和现实条件，因地制宜推广建设四类设施：一是推动乡镇敬老院转型为乡镇区域养老服务中心，在兜底基础上向社会开放，并连锁托管周边站点。二是在老人集中、经济基础较好的村建设集中互助养老服务站，倡导邻里互助。三是关注经济困难群体，建设小型集中养老服务点，采取“老人交一点、政府补一点”方式减轻负担。四是在居住分散区域依托现有设施建设村级居家助老服务点，提供日间照料、巡访关爱等多样化服务。

试点示范，推动设施扩面增量。坚持试点先行，每县区选3至5个村先行探索，成功后再阶梯式推广。目前，已形成新安县懈寺村、嵩县洛沟村等一批典型模式。截至目前，全市已建成乡镇区域养老服务中心84个、集中互助养老服务站和小型集中养老服务点389个、村级居家助老点712个。同时，今年将提升25个已转型乡镇区域养老中心服务质效，打造120个标准化村级养老服务站点，示范带动农村养老服务提质增效。

强化保障，破解运营发展瓶颈。一是保障场地，优先转化养老用地，盘活闲置集体资产。二是拓宽资金渠道，用好政府专项债、普惠养老再贷款，鼓励乡镇村集体、国有平台、社会力量多元投入。三是加强队伍，配备乡镇养老专干和村级助老员，设置公益性岗位，发动社工、志愿者参与。四是完善管理，明确村干部安全管理职责，出台服务规范标准，提升运营规范化水平。

通过以上做法，洛阳市农村养老服务在体系构建、设施增量、提质升级等方面取得了一定成效。下一步，洛阳市民政局将兼顾农村老年人“不离土、不离村、不离亲”养老需求与养老服务专业化、多元化发展要求，持续加强政策保障、资金支持，推动融合发展，逐步构建起覆盖全面、功能完善、服务精准的农村养老服务体系。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）