杜绝违规收费、强制消费行为！洛阳建立殡葬服务满意度评价机制

24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就提升殡葬服务质量和管理方面的举措与成效回答记者提问。

24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就提升殡葬服务质量和管理方面的举措与成效回答记者提问。

该负责人表示，为更好地满足人民群众殡葬服务需求，切实保障殡葬公共服务供给，洛阳市采取一系列措施，进一步提升殡葬服务质量和管理水平，全面推动殡葬事业持续健康发展。

广泛开展宣传，积极引导社会舆论，以群众喜闻乐见的方式宣讲方针政策，每年在清明节等传统节点在全市发布文明祭祀倡议书，连续3年开展“深化殡葬改革弘扬文明新风”“文明祭祀寄哀思弘扬绿色新风尚”等殡葬改革政策宣传主题活动，通过发放宣传单、悬挂条幅、布置展板、设置宣传栏、设立咨询台、群众互动等形式，传播殡葬政策，倡导移风易俗，大力营造殡葬改革良好氛围。

研究印发《关于进一步加强和规范殡仪馆运营服务管理的通知》，从规范服务收费管理、加强业务流程管理、引导文明殡葬、提升服务质量、强化安全管理、完善监督投诉机制等6个方面进行了明确，对洛阳市殡仪馆运营管理、安全生产、提升服务等方面提出具体措施。

建立健全殡葬服务机构满意度评价机制，对殡仪馆等殡葬服务机构统一设计服务满意度评价表，并在河南省殡葬管理服务信息系统设置评价入口，各殡葬服务机构通过系统开展服务评价反馈工作。殡葬服务机构在关键服务岗位和公共场所显著位置张贴满意度评价表二维码，方便群众扫描二维码进行评价。坚持用好机构服务评价结果，主动发现和掌握服务过程中存在的问题和不足，及时整改问题、改进不足，不断提高服务质量和群众满意度。

开展全市殡葬领域回访丧属服务，每周对办事丧属随机开展电话回访，今年以来累计回访丧属978人次，收集群众对服务态度、收费标准、办事效率等方面的意见与建议，切实了解掌握群众对殡葬工作的期盼与要求。监督殡葬服务机构廉洁从业，杜绝违规收费、强制消费等行为，优化服务流程，全面推动殡葬服务规范化、透明化建设。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）