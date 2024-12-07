洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
"洛阳味道"香飘全国！三款头牌菜今晚亮相央视
　　洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，10月24日20时，洛阳的三款招牌美食——马杰山牛肉汤、师味葱扒虎头鲤与海老大酸浆火锅，将亮相中央电视台中文国际频道(CCTV-4)《百城头牌菜》栏目，向全球观众展现“舌尖上的洛阳”的独特魅力。

　　《百城头牌菜》节目采用“综艺+纪录”的创新手法，以全新视听语言解锁城市风味背后的文化密码，旨在打造“城市头牌美食名片”，为地方文旅发展注入新活力。

　　一碗汤，品味“汤都”的市井烟火。马杰山牛肉汤招牌牛肉汤入口浓厚，香味四溢，搭配秘制牛油辣子后，瞬间激发浓郁肉香，口感层次丰富。店家每日凌晨三点开始，用新鲜牛大骨大火熬制汤底，佐以饼丝、锅盔等“汤搭子”。

　　一道鱼，领略水席的镇桌之礼。师味葱扒虎头鲤作为洛阳水席的镇桌大菜，吃法别具一格。其创新地搭配了现烤油条，酥脆的油条蘸上浓郁鲜美的鱼肉汤汁，令人回味无穷。

　　一锅涮，体验风味的三重奏。作为美食界的“跨界明星”，海老大酸浆火锅的品尝也颇有讲究：先喝原汤，品味酸浆微酸带鲜的本味；再涮煮牛肉，感受肉香与酸爽的融合；最后下入面条，领略传统浆面条的独特风味。

　　此次亮相央视，不仅是对洛阳美食的高度认可，更是一次向世界展示洛阳深厚饮食文化与城市魅力的绝佳契机。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王鑫一 文/图）
