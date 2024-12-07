洛阳第二届城市文明生活季启动

城市因文明而美丽，生活因文明而美好。24日，我市第二届城市文明生活季启动。

此次活动由市委宣传部主办，旨在进一步培育市民文明习惯，激发市民主人翁意识，营造崇尚文明、践行文明的社会氛围，全面展现我市市民昂扬向上的精神风貌和城市文明进步的良好形象，不断巩固文明城市创建成果。

根据统一部署，活动将持续到2026年2月，全市各相关单位以“知洛阳爱洛阳·城市文明共践行”为主题，创新开展多项主题实践活动：“洛阳市文明推介官‘寻礼洛阳’短视频大赛”邀请市民用镜头寻访古都文明，展现洛阳新风尚；“争做文明有礼洛阳人”文明引导行动着力培育市民文明习惯；“洛城有爱暖心有我”系列活动聚焦群众所需、社会所盼，传递城市温暖。各项活动注重全民参与、实践导向与文化浸润，引导全社会共同关注、支持、参与城市文明建设，为洛阳增添更加绚丽的文明色彩。

市委常委、宣传部部长徐超文出席活动启动仪式。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 陈志强)