洛阳市文明推介官“寻礼洛阳”短视频大赛启动

24日，2025年洛阳市文明推介官“寻礼洛阳”短视频大赛启动。

据悉，“寻礼洛阳”短视频大赛由洛阳市精神文明建设促进中心主办，是市洛阳市第二届城市文明生活季的系列活动之一，旨在创新“文明推介官”活动形式，通过镜头语言，讲好洛阳故事，传播洛阳声音，提升洛阳的知名度和美誉度，同时激励更多市民为洛阳发展贡献力量。

此次短视频大赛共分为四个主题：

——洛城文脉：古都文明推介官

聚焦内容：探寻洛阳深厚的历史文化底蕴，可以是博物馆、历史遗址、城市街巷中的历史故事、人文精神和文化传承，也可以聚焦非物质文化遗产。

推介官任务：作为“古都文明推介官”，讲述洛阳的悠久历史与文化故事。

——洛城微光：网络文明推介官

聚焦内容：身边的文明善举、暖心瞬间、志愿者风采、友善社区等，展现城市文明的温度与细节。

推介官任务：作为“网络文明推介官”，发掘并传递社会的正能量。

——洛城新风：品质生活推介官

聚焦内容：展示城市的新面貌、新气象，如整洁的市容环境、有序的交通出行、智慧的政务服务、绿色的生活方式、诚信经营及宜居乐业的场景等。

推介官任务：作为“品质生活推介官”，展现现代洛阳的活力与美好生活。

——童眼看洛城：小小文明推介官

聚焦内容：鼓励青少年儿童以纯真的视角和鲜活的语言，记录他们眼中的洛阳。内容可以是在博物馆里的奇妙发现、在古迹前的趣味讲解、参与非遗体验的快乐瞬间、对城市文明现象的观察(如垃圾分类、礼貌让行)，以及家庭亲子出游中的温馨故事，展现一个充满童趣与未来希望的洛阳。

推介官任务：作为“小小文明推介官”，用孩子的语言传播古都文化，用稚嫩的行动践行城市文明，成为洛阳文明形象中最灵动、最有活力的代言人。