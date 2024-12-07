洛阳已建成街道、社区、小区级养老服务设施888个

24日，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第九场新闻发布会，洛阳市民政局相关负责人就推进居家社区养老服务方面的进展与成效回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”以来，洛阳市聚焦老年人急难愁盼问题，大力推动居家社区养老服务设施建设，加快构建“五级养老服务体系”，取得积极成效。

构建多层次设施网络。坚持以老年人需求为导向，高标准推进设施建设，织密“五级”养老服务网络。目前，洛阳市养老服务中心智慧养老服务平台入网老人达132.7万，全市建成69个街道综合养老服务中心、819个社区和小区级养老服务设施，建成9321张家庭养老床位，让老年人在家门口就能享受到便捷可及的养老服务。

创新高效率运营机制。积极引入市场力量，通过建立补贴遴选机制、规范服务标准，引进22家国内知名企业，培育50余家本地有影响力的企业参与街道社区养老服务设施运营，为居家社区老年人提供助餐、助浴、助洁、助医、巡护等多元化、高品质服务。

建立高质量服务标准。以等级评定为抓手，聘请第三方专业机构，从资质、功能、成效等多维度对养老服务机构进行持续评估，目前全市A级以上社区养老服务设施已达501个。通过示范创建和以评促建，有效倒逼了服务质量提升，推动了居家社区养老服务的规范化、标准化发展。

强化多要素支撑保障。将养老服务事业经费纳入财政预算，积极争取上级项目资金，保障设施建设。依托党群服务中心、闲置公有用房，鼓励利用物业用房、市场化租赁等，有效解决场地问题。大力开展职业技能培训，累计培训3万人次，为居家社区养老服务提供坚实的人才保障。

形成可推广经验模式。各县区结合实际大胆探索，形成了如涧西区“机构辐射社区居家”、西工区“智慧化派单监管”等一批特色鲜明、可持续的运营模式和服务规范，为全市提供有益借鉴。

下一步，洛阳市民政局将继续坚持以人民为中心的发展思想，鼓励多元主体参与，严格落实服务质量标准和评价体系，持续优化服务供给，推动全市居家社区养老服务工作再上新台阶，让老年人享有更多获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 记者 周欣然 通讯员 张倩倩）