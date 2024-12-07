10月23日，国际产业投资合作对接活动·河南站在洛阳举行。

宋争辉、赵学东、马健、张玉杰等出席

10月23日，国际产业投资合作对接活动·河南站在洛阳举行。

副省长宋争辉，国家发展改革委相关负责人，省政府副秘书长赵学东，省发展改革委主任马健，市领导张玉杰、潘开名等出席启动活动。

宋争辉在致辞中表示，河南拥有广阔的市场空间、完备的产业体系、充足的人力资源、巨大的开放潜力、一流营商环境，希望各方共同加强生物医药与供应链物流合作、携手推进数字化与绿色低碳转型、一同打造创新生态链，河南将一如既往地为所有企业包括外企来豫发展提供优质服务。

国家发展改革委外资司相关负责人表示，希望大家以本次活动为契机，各展所长、精准对接，更好发挥各自优势，深化国际产业投资合作，共享发展机遇、实现互利共赢，共同做大全球市场的蛋糕。

市长张玉杰对各位嘉宾来洛表示欢迎。他说，洛阳是历史悠久的文化圣城、基础雄厚的工业名城、活力迸发的科创新城、互利共赢的开放友城，已成为发展潜力较大的投资沃土。期待各位嘉宾在洛阳多走一走、看一看，进一步增强对洛阳的认识、寻找合作的契机，收获更加丰硕的成果。

启动仪式上，部分嘉宾作主题交流分享，河南与境内外的跨国企业和机构还在能源转型、科技创新、供应链合作等领域达成了一系列合作成果，共有11个项目签约。

本次活动由国家发展改革委、河南省政府指导，河南省发展改革委、国家发展改革委国际合作中心主办，洛阳市政府承办，以“全球产业链·区域新支点”为主题，聚焦制造业高质量发展、服务业扩大开放、主权财富基金等领域，邀请有关商协会、跨国企业开展对话交流，实地考察洛阳重点企业，推动产业需求精准对接，促进国际产业投资合作。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 孙小蕊)