全国第一！洛阳频频海外“出圈”

洛阳频频海外“出圈”。日前，参考智库与世研指数日前联合发布“中国城市海外社交媒体传播力指数(2025年9月号)”，在中国城市照片墙(Instagram)传播力指数排序中，洛阳位居第一。

参考智库在分析中指出，9月3日，洛阳账号发布一则收割豌豆苗的短视频，简单的动作搭配小刀收割的音效引发海外受众关注。在跨文化传播的实践中，相较于复合型叙事，朴素的内容同样能够满足海外受众的情感需求。本监测周期，洛阳应用上述策略，在本维度表现突出，互动量大幅领先于其他中国城市照片墙账号。

参考智库是新华社国家高端智库成员单位，也是参考消息报社智库平台，拥有丰富的海外舆情和信息资源，通过人工智能、大数据等先进技术赋能，定期推出城市国际传播、海外舆情分析报告。

“中国城市海外社交媒体传播力指数”以中国城市主要官方账号为指数评估主体，依据其在多个海外社交媒体平台上的多维度传播数据，通过指数模型运算，实现对城市国际传播效力的指数得分。本期指数(2025年9月号)以2025年9月1日至30日为监测周期，以138个中国城市为监测目标，其中，中国城市照片墙传播力指数排序相对靠前的城市是：洛阳、成都、北京、南京、厦门、桂林、常州、佛山、苏州、上海。

近期，在参考智库与世研指数日前联合发布“中国城市海外社交媒体传播力指数”中，洛阳多次入围中国城市照片墙传播力指数TOP10、中国城市TikTok传播力指数TOP10，在海外频频“出圈”。作为推动洛阳国际传播事业高质量发展、提升国际话语权的重要抓手，洛阳国际传播中心不断创新传播形式，在策划精品内容、拓展传播渠道等多方面发力，推动城市国际影响力、海外美誉度等持续提升。

目前，洛阳国际传播中心已在X、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube等海外主流社交平台发布视频超过1300期，多条视频成为“百万+”爆款，引发多国网友积极互动。该中心还打造了《洛阳非遗传承人》《歪果仁逛吃洛阳》《Z世代talk》等原创栏目，以轻松有趣的内容吸引海外受众。

今年以来，洛阳国际传播中心组织开展了国际“Z世代”牡丹花城周游记、“花开盛世·牡丹绽放”国际科普体验、“国际推荐官”带你游牡丹花都系列推介活动、“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛、“外籍青年看洛阳文物”系列对外推介活动、“盛世洛阳全球共赏——‘i洛阳’国际短视频大赛”等一系列重大宣传项目和国际交流活动，向世界展示古都洛阳的深厚文化底蕴和独特魅力，不断塑造洛阳的品牌形象，在海内外取得良好反响。

日前，第六届世界古都论坛在洛阳举办，作为论坛重要配套活动，“非遗雅集”通过“非遗+体验”的沉浸形式“圈粉”众多中外嘉宾。洛阳国际传播中心在海外五大社交平台发起#FreshIntangibleHeritage(“焕彩非遗”)话题联动活动，吸引外交部、驻外使节及海外媒体多次重磅推介，多家国际传播机构参与，海外传播覆盖受众超2300万。

透过“洛阳窗口”，讲好中国故事。洛阳国际传播中心将持续深化海外传播矩阵建设，通过持续的内容更新与优质内容创作，让更多精品力作“破圈”“出海”，立足洛阳讲好中国故事，推动洛阳成为海外受众感受中国文化、领略中国魅力的重要窗口。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）