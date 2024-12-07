洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

全国第一！洛阳频频海外“出圈”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳国际传播中心 2025.10.24 16:57
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳频频海外“出圈”。日前，参考智库与世研指数日前联合发布“中国城市海外社交媒体传播力指数(2025年9月号)”，在中国城市照片墙(Instagram)传播力指数排序中，洛阳位居第一。

　　参考智库在分析中指出，9月3日，洛阳账号发布一则收割豌豆苗的短视频，简单的动作搭配小刀收割的音效引发海外受众关注。在跨文化传播的实践中，相较于复合型叙事，朴素的内容同样能够满足海外受众的情感需求。本监测周期，洛阳应用上述策略，在本维度表现突出，互动量大幅领先于其他中国城市照片墙账号。

　　参考智库是新华社国家高端智库成员单位，也是参考消息报社智库平台，拥有丰富的海外舆情和信息资源，通过人工智能、大数据等先进技术赋能，定期推出城市国际传播、海外舆情分析报告。

　　“中国城市海外社交媒体传播力指数”以中国城市主要官方账号为指数评估主体，依据其在多个海外社交媒体平台上的多维度传播数据，通过指数模型运算，实现对城市国际传播效力的指数得分。本期指数(2025年9月号)以2025年9月1日至30日为监测周期，以138个中国城市为监测目标，其中，中国城市照片墙传播力指数排序相对靠前的城市是：洛阳、成都、北京、南京、厦门、桂林、常州、佛山、苏州、上海。

　　近期，在参考智库与世研指数日前联合发布“中国城市海外社交媒体传播力指数”中，洛阳多次入围中国城市照片墙传播力指数TOP10、中国城市TikTok传播力指数TOP10，在海外频频“出圈”。作为推动洛阳国际传播事业高质量发展、提升国际话语权的重要抓手，洛阳国际传播中心不断创新传播形式，在策划精品内容、拓展传播渠道等多方面发力，推动城市国际影响力、海外美誉度等持续提升。

　　目前，洛阳国际传播中心已在X、Instagram、Facebook、TikTok、YouTube等海外主流社交平台发布视频超过1300期，多条视频成为“百万+”爆款，引发多国网友积极互动。该中心还打造了《洛阳非遗传承人》《歪果仁逛吃洛阳》《Z世代talk》等原创栏目，以轻松有趣的内容吸引海外受众。

　　今年以来，洛阳国际传播中心组织开展了国际“Z世代”牡丹花城周游记、“花开盛世·牡丹绽放”国际科普体验、“国际推荐官”带你游牡丹花都系列推介活动、“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛、“外籍青年看洛阳文物”系列对外推介活动、“盛世洛阳全球共赏——‘i洛阳’国际短视频大赛”等一系列重大宣传项目和国际交流活动，向世界展示古都洛阳的深厚文化底蕴和独特魅力，不断塑造洛阳的品牌形象，在海内外取得良好反响。

　　日前，第六届世界古都论坛在洛阳举办，作为论坛重要配套活动，“非遗雅集”通过“非遗+体验”的沉浸形式“圈粉”众多中外嘉宾。洛阳国际传播中心在海外五大社交平台发起#FreshIntangibleHeritage(“焕彩非遗”)话题联动活动，吸引外交部、驻外使节及海外媒体多次重磅推介，多家国际传播机构参与，海外传播覆盖受众超2300万。

　　透过“洛阳窗口”，讲好中国故事。洛阳国际传播中心将持续深化海外传播矩阵建设，通过持续的内容更新与优质内容创作，让更多精品力作“破圈”“出海”，立足洛阳讲好中国故事，推动洛阳成为海外受众感受中国文化、领略中国魅力的重要窗口。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 陈春江到涧西区、新安县、洛龙区...
  • 老旧小区展新颜！洛阳“十四五”...
  • 市委党校乡科级干部进修班开展现...
  • 致全市1%人口抽样调查户的一封信
  • 洛阳今日多云到阴天 最高气温16℃
  • 国际产业投资合作对接活动·河南站...
  • 2025年洛阳市敬老月活动暨养老服...
  • 涧西区厂前一社区第二网格：舒心...
  • 10月24日至25日，洛阳将有弱降水天气
  • 洛阳市农林科学院把农业科技创新...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    伊滨区寇店镇：发...
    洛阳新能源产业园...
    洛阳牡丹公园：提...
    工人文化宫综合提...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605