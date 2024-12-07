洛阳3.2万托位解“入托难” 17.3万“两筛”护妇幼健康

全周期健康服务是守护群众生命健康、夯实民生保障根基的重要支撑。在洛阳市举行的高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上，洛阳市卫生健康委相关负责人聚焦全生命周期健康需求，回答记者提问。

在服务供给方面，洛阳大力发展普惠托育，3岁以下婴幼儿托位数达3.2万个，每千人口托位数提升至4.6个，有效缓解了“入托难”；倾力护航妇幼健康，高质量完成17.3万人次“两癌”“两筛”。同时，围绕“小胖墩”“小眼镜”“小星星”“小骨干”“小蛀牙”开展儿童健康“五小”行动，巡回筛查儿童72万名，推动早筛早治。

此外，有力保障老年健康，二级以上公立综合医院全部设有老年医学科，开设家庭病床1041张，组建服务团队668个，在全省首创“洛医家”智慧医养服务平台，为失能、慢性病老人打造“身边的健康管家”。

下一步，洛阳市将继续锚定“1+2+4+N”目标任务，着力构建全方位、全周期健康服务链条，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章，为现代化洛阳建设筑牢健康根基。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图)