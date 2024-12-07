洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳高水平公立医院网络基本建成，超300万人完成电子健康卡注册
　　24日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期卫生健康领域有关情况。

　　“十四五”以来，洛阳以国家区域医疗中心建设为引领，锚定公立医院公益性定位，通过改革创新推动高质量发展，今年7月成功获批中央财政支持的公立医院改革与高质量发展示范项目，多项成果惠及民生。

　　医疗网络持续完善。洛阳建成以国家、省级区域医疗中心为骨干的高水平医疗网络，2个国家区域医疗中心典型经验全国推广；3个城市医疗集团吸纳83个成员单位，派驻基层医师4133人次、推广适宜技术800个。在县域层面，洛阳率先实现县人民医院三级全覆盖，4家县中医院获评三级，占比高于全省平均水平。

　　专科实力显著提升。聚焦群众重大疾病诊疗需求实施“专科突围”，洛阳建成正骨、肿瘤、心血管等省内知名专业集群。新获批国家临床重点专科3个、国家中医优势专科2个，省级临床重点专科30个、县域省级临床重点专科10个；市妇幼保健院成为全省首个开展第三代试管婴儿技术的地市级医院，52个市级重点专科覆盖儿科、肿瘤科等群众急需领域。

　　人才科研双向赋能。围绕“引才强学科”，洛阳建立4个院士工作站、8个国家级名医工作室，市级医院现有副高以上职称5000人、硕士以上学历4710人。科研领域新增市级以上平台51个，建成市级以上重点实验室97个，获科研经费6200余万元，医学成果转化43项、金额超3200万元。

　　智慧医疗便民惠民。洛阳构建电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”系统，全省率先上线电子健康卡，注册超300万人实现“一部手机通办”就医服务；全市电子病历应用评级保持全省第一，4家医院达国家5级标准。74家二级以上医疗机构接入医检互认平台，累计互认204.8万次，次均为患者节省费用190余元。

　　下一步，洛阳将紧扣群众健康需求，持续以公立医院高质量发展推动医疗服务提质，让优质医疗资源更普惠可及。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图)
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
