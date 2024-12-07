经办服务提质增效！洛阳生育津贴“免申即享”已惠及1.1万余人

10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳持续推动医保服务从“能办”向“快办、好办、智办”转型升级，其中生育津贴“免申即享”已惠及1.1万余人，家庭共济账户绑定超10万户，异地就医直接结算率达95%以上，慢病待遇线上申请4万余人次。

10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳持续推动医保服务从“能办”向“快办、好办、智办”转型升级，其中生育津贴“免申即享”已惠及1.1万余人，家庭共济账户绑定超10万户，异地就医直接结算率达95%以上，慢病待遇线上申请4万余人次。

服务模式更加智慧。打造“AI智能客服+人工座席+视频帮办”一体化平台，提供deepseek大模型7×24小时及时应答，智能识别准确率超90%，复杂问题直接转接人工座席，提供“淘宝客服式”在线帮办，同步大力推行就医报销、门诊慢病网上申办等15个医保服务事项“高效办成”，推动57项高频事项“码上办”、90%以上服务事项“线上办”，医保码激活率超96%，群众办事体验全面升级。

服务供给更加精准。创新“政策找人”模式，通过数据动态分析，向群众精准推送提醒10余万条。同时，生育津贴“免申即享”已惠及1.1万余人，家庭共济账户绑定超10万户，异地就医直接结算率达95%以上，慢病待遇线上申请4万余人次，实现从“人找政策”到“政策找人”的转变。

服务网络更加畅通。构建覆盖市、县、乡、村的四级经办服务网络，建成基层医保服务站3400余个，标准化医保服务实现村村通、全覆盖，集成电子地图一键导航，业务分流效率提升50%以上。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王若馨 通讯员 刘雷 文/图）