“十四五”期间，洛阳累计为困难群众提供医保救助9.6亿元

10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳参保资助实现100%覆盖，累计为困难群众提供医保救助9.6亿元，切实筑牢了民生保障底线。

10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳参保资助实现100%覆盖，累计为困难群众提供医保救助9.6亿元，切实筑牢了民生保障底线。 10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳参保资助实现100%覆盖，累计为困难群众提供医保救助9.6亿元，切实筑牢了民生保障底线。 “十四五”期间，洛阳医保参保计划完成率稳定在95%以上，基本实现应保尽保。截至2025年8月，全市医保基金总收入535亿元，总支出500亿元，医保基金运行安全平稳。 城乡居民普通门诊统筹保障水平稳步提升，基金年度最高支付限额从每人260元提高至350元，基层医疗机构门诊统筹报销比例由50%提升至60%。 医保目录药品种类增至3159种，302种靶向药、新特药纳入门诊慢病报销范围。2021年以来，累计医保报销超1亿人次，有效减轻了群众就医负担。困难群众医保救助制度全面落实，参保资助实现100%覆盖，累计为困难群众提供医保救助9.6亿元，切实筑牢了民生保障底线。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王若馨 通讯员 刘雷 文/图）