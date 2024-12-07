打击骗保智能机器人守护！洛阳收回不合理使用医保基金近3亿元

10月24日，洛报融媒记者从洛阳市高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会上获悉，“十四五”期间，洛阳医保基金管理更加规范高效，通过完善智能监控手段、持续开展专项整治等，守牢群众的“看病钱”“救命钱”。

持续加强协议管理。聚焦协议文本优化完善，采用“省级范本+地方补充”的模式，将DIP付费管理、电子处方流转、溯源码使用等19项新增管理要求纳入协议约束范畴。“十四五”期间，依据协议约定，累计中止、解除336家定点医药机构服务协议。

完善智能监控手段。专项研发打击骗保智能机器人，将6567条监管规则深度嵌入系统架构，显著提升稽核工作效率与监管综合效能；构建大数据反欺诈平台体系，研发住院、门诊、药店等各类反欺诈监管模型34个(其中住院场景模型20个、门诊场景模型7个、药店场景模型7个)，对医保基金违法违规使用行为形成强力震慑；在全市医药机构推进场景化监控网络建设，覆盖住院、血液透析、康复理疗、购药等关键场景，通过部署1200台AI智能摄像机及1100台智能服务终端，构建起多维度、全链条的基金安全防护体系。

持续开展专项整治。2021年以来，洛阳市医保部门累计检查定点医药机构超2万家次，通过自查自纠、拒付、追回、协议处理、处罚等形式，收回不合理使用医保基金近3亿元，守牢了群众的“看病钱”“救命钱”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 王若馨 通讯员 刘雷 文/图）