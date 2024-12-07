10月24日18时至26日18时，洛阳车驾管业务暂停办理

今日，“洛阳交警”官微发布消息称，10月24日18时至26日18时，我市车驾管业务暂停办理。

为高效推进公安部推出的7项公安交管"高效办成一件事"改革措施的落地，做好信息化支撑保障，按照上级工作安排，自2025年10月24日18时至10月26日18时，对全国公安交管信息系统进行统一升级及测试。期间线上"交管12123" APP及网页版网上申请办理所有车驾管业务和车驾管大队及各分所、各县、区交管业务窗口、各社会化服务站、各机动车检测站、各驾驶人考场所有线下车驾管业务，将全部暂停办理。各项业务将于2025年10月27日恢复正常。

洛阳交警提醒：请有车驾管业务办理需求的群众，提前规划时间，在10月24日18时前完成办理，避免因业务暂停影响办事进度。由此给您带来的不便，敬请谅解！

