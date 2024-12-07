洛阳基层医疗基础持续夯实 群众“小病在基层”需求逐步落地

基层医疗服务是保障群众健康的“第一道防线”。24日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会。洛阳市卫生健康委相关负责人就完善医疗体系创新举措和成效回答记者提问，其中重点提及基层基础持续夯实的相关进展，明确聚焦“小病在基层解决”目标，推动优质医疗资源向下延伸。

在基层服务能力提升方面，洛阳在全省率先实现县级人民医院三级全覆盖，高标准建成7个县域医疗卫生次中心；110家基层医疗卫生机构达到国家推荐标准，16家入选全省“五个100”实践样板，同时组建家庭医生签约服务团队3808个，进一步织密基层医疗服务网络。

为破解基层人才难题，洛阳着力推进大学生村医“招用留”工作，五年来培养全科医生865名，完成基层卫生技术人员培训超4万人次，切实保障基层人才“留得住、能服务”。在资源下沉成效上，累计向基层派驻帮扶医师4133人次，指导开展新技术89项，目前基层就诊率保持68%以上，位居全省第一梯队，县域住院量占比提升至76%，“小病在基层”的目标逐步落地见效。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图）