洛阳中医药传承创新发展 从中医药大市向强市加速转变

24日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期卫生健康和医疗保障领域有关情况。洛阳市卫生健康委相关负责人就中医药传承创新发展的举措和成效回答记者提问。

“十四五”以来，洛阳大力推进中医药传承创新发展，坚持中西医并重，充分发挥中医药治病防病独特优势，将中医药融入健康促进全过程，推进中医药大市向中医药强市转变。

织密网络、让群众“方便看中医”。洛阳二级以上综合医院、妇幼保健机构全部设有中医科；县级中医院实现二甲全覆盖；建成基层中医馆190家，提供中医药服务的村卫生室达到85%；2437名西医师参与“西学中”培训；嵩县等4家中医院晋升三级。

提升能力、让群众“看上好中医”。东直门医院洛阳医院牵头成立豫西中医和中医脑病专科联盟，国考成绩保持A级，位居全省市级中医院第一。洛阳正骨医院设置21个临床诊疗中心、119个临床科室，是目前国内规模最大、学科划分最细的中医骨伤专科医院。国医大师丁樱在市妇幼保健院成立工作室并收徒。建成国家、省重点专科28个，获批建设国家优势专科9个、国家中西医旗舰科室1个，涵盖脑病、骨伤、康复、皮肤等多个专业。

营造氛围、让群众“人人爱中医” 。洛阳建成10个省级中医养生保健知识推广基地和20个中医药健康文化知识角，开展中医药进机关、进学校、进社区活动，持续举办中医药文化市集，吸引百万余人次认识中医药、爱上中医药、应用中医药。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图）