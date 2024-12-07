洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
洛阳医疗高质量发展成效凸显
洛阳医疗高质量发展成效凸显
2025.10.24
　　医疗卫生服务能力关系群众健康福祉与民生保障。24日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会，洛阳市卫生健康委相关负责人就洛阳市医疗能力发展情况和成效回答记者提问。

　　该负责人介绍，目前，洛阳市医疗能力显著提升。以建设区域医疗高地为引领，突出名院名科名医，着力打造专科集群，区域就医目的地初步形成，病人外转率降至6.21%以内，相关学科外埠患者连续3年两位数增长。

　　医疗高地基本形成。国家呼吸、中医脑病区域医疗中心高质量建设，市妇幼保健院与广妇儿深度合作共建，5个省级区域医疗中心成效显著，设立王永炎等4个院士工作站和毕利军等8个国家级名医工作室，引进魏东等5个专家团队，4家公立医院连年国考获评A级。

　　“专科突围”成效明显。建成涵盖8个国家级、30个省级临床重点专科和9个国家中医药重点专科的优势专科集群，21个学科进入全国科技量值排行榜百强，专科发展从“跟跑”变“并跑”，部分学科实现“领跑”。

　　科研创新赋能发展。获批国家级科研项目18项、省部级217项，发明专利1375项，成果转化80多项，省部级以上科技进步奖35项。

　　信息建设便民增效。4家三级医院电子病历应用水平达到国家5级，智慧医院建设稳居全省第一方阵。构建全市“健康一朵云”，新安县数字医共体成为全省标杆。“健康洛阳”电子卡普遍应用，医检结果互认为患者节省费用超7005万元。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图）
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
