已设站点超900个！“双11”前，洛阳菜鸟驿站将再加推100个临时驿站

24日，洛报融媒记者从菜鸟洛阳分公司了解到，为应对即将到来的“双11”电商购物节，该公司已启动预案，保障菜鸟洛阳分公司驿站旺季包裹平稳承接。截至10月，菜鸟驿站在洛阳业务已覆盖7县7区，设立站点超900个，日均代收业务量约70万单。

根据单量预测，今年“双11”洛阳市包裹量峰值预计200万到300万单/日，进入菜鸟驿站的包裹量峰值预计100万到150万单/日，占全市包裹量的50%，约是去年的1.5倍。

为保障“双11”期间的末端投递服务稳定有序，更好地服务快递企业、服务消费者，菜鸟洛阳公司已提前储备人力、运力，同时正加紧推进100个临时驿站，提升末端效率。

此外，在“双11”期间，菜鸟洛阳分公司将加大对实名登记制度和开箱验视制度规范执行的内部检查力度，通过数据分析、风险识别等方式，确保消费者收寄件安全，切实提升服务体验。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 乔建才 文/图）