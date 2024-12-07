医疗体系更加完善！洛阳“3331”医疗卫生服务布局全面形成

24日上午，洛阳市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第八场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期卫生健康和医疗保障领域有关情况。洛阳市卫生健康委相关负责人就完善医疗体系创新举措和成效回答记者提问。

该负责人表示，“十四五”以来，洛阳着力打造优质高效的医疗卫生服务体系，“三级三联一强化”的“3331”布局全面形成，“小病不出乡村、常见病不出县、大病不出市”的分级诊疗格局基本建立。城市区以城市医疗集团为引领，建成“三甲综合医院+二级医院+社区卫生服务中心”三级体系。

城市医疗集团高效运行。总投资65亿元的省第二儿童医院等5所新建医院投用，新增床位5200余张，市第一、第三人民医院全面整合，新里程医院等二级医院转型发展，优质医疗资源布局更加均衡。县域以紧密性医共体为引领，建成“县级综合医院+乡镇卫生院+标准化村卫生室”三级体系，11个紧密型县域医共体覆盖134个乡镇卫生院和社区卫生服务中心、2674个村卫生室。竣工投用14个县级医院、9个乡镇卫生院，28个项目正在建设，打牢基础设施“硬底盘”。

医联体联通城乡资源共享。城市医疗集团与紧密型县域医共体密切协作，开展远程诊疗、对口支援、业务指导等，上下转诊渠道更加道畅通；“资源共享六大中心”覆盖乡村，为群众提供远程服务70余万次；骨伤、中医、妇幼等6个专科联盟辐射带动作用充分发挥，实现资源共享、服务同质；洛宁等4个县医院建成省级医院分院，群众不出县域就能享受到省级专家服务。

专科医院转型发展成效显著。在做优做强洛阳正骨等传统专科品牌的基础上，推动二级医院差异化转型，建设脑科、老年医学、眼科、口腔等专科医院，学科多样、特色突出，更好满足群众多元化需求。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 谢娜娜 文/图）