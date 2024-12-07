洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
欣欣向“融”满目新——洛阳“十四五”推进产学研深度融合
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.24 08:31
“科技副总”深入企业一线搞研发

　　当科技创新与产业创新深度融合，新质生产力的强大动能就会集聚。

　　一件轴承，经河南科技大学“一厂一所一校一院”协同创新机制攻关打磨，建功“神舟”问天、“嫦娥”揽月、“北斗”指路；一辆农机，在龙门实验室“室企联合研发”新机制助力下，开辟了自主规划、自动驾驶、协同作业的农业机器人新领域……环视河洛大地，从高速运转的智能车间，到潜心攻关的高校院所，处处涌动着深度协作、资源共享、优势互补的发展热潮，折射出创新发展的澎湃活力。

　　“十四五”以来，我市大力实施创新驱动发展战略，推进科技创新与产业创新深度融合，促改革、建平台、强科研，让创新链和产业链无缝对接，科技成果加快向现实生产力转化，一场从科技强到产业强、经济强的创新嬗变在河洛大地上演！

万基铝加工生产车间(资料图片)

　　改革破题 动力迸发

　　“嗡——嗡——”

　　走进洛阳万基铝加工有限公司，轧机上，银光闪闪的新能源汽车动力电池铝箔正缓缓收卷。它们的目的地，是比亚迪、宁德时代等新能源产业龙头企业。

　　万基铝加工的市场突破，离不开高校的创新加持。这些年，我市在全省率先推进职务科技成果赋权和资产单列改革。在成果完成人(团队)和学校分别享有转化总收益的90%和10%等政策激励下，河南科技大学材料科学与工程学院教授王维以“技术外援”身份进驻企业，帮其解决合金延伸率和针孔数目控制等难题，助力企业跻身国内铝塑膜用铝箔第一梯队。

　　产学研融合要“先人一步”，改革是“关键一招”。着眼进一步解决科技成果转化不顺问题、消除科技创新中的“孤岛现象”，我市持续深化科技体制改革，破解“不想转”“不会转”“不好转”难题，为推进创新引领发展提供有力支撑。

　　在全省率先探索“揭榜挂帅”机制，综合运用“竞争择优”“首席专家制”等制度，“谁能干让谁干”，以企业为主体、市场为导向，政产学研用深度融合的技术创新体系进一步完善；依托中航光电等龙头企业，联合产业链上下游、高校院所等组建创新联合体8家，“团队共引、平台共建、项目共研、难题共解”的校企院协同创新模式加速成形；通过选派企业“科技副总”，高校院所科研人员争相把论文“写”在生产线上……

　　体制机制创新除羁绊、破藩篱，打通了创新价值转化的“最后一公里”，越来越多实验室的“纸上蓝图”，走向生产线的“实景落地”！

