2025年洛阳市敬老月活动暨养老服务消费季启动

昨日，2025年洛阳市敬老月活动暨养老服务消费季启动仪式在宝龙城市广场举行。
本次活动以“弘扬孝亲敬老美德 共建老年友好社会”为主题，旨在大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，激发养老服务消费潜力，推动老年友好型社会建设。
活动期间，我市将陆续推出“温暖银龄”“惠享银龄”“健康银龄”等系列主题活动，以丰富多样的形式把服务送到老年人身边，将关怀融入老年人日常。同时，我市将通过打造“银发市集”等消费场景，推动2025年消费品以旧换新居家适老化改造工作落到实处，进一步释放养老服务消费潜力，营造全社会关心、支持、参与老龄事业发展的良好氛围。
活动启动仪式现场设置的“银发市集”，汇聚了30余家优质适老化服务商家，集中展示多类适老产品与服务，吸引了众多市民咨询。
副市长王国辉参加启动仪式。(洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍)
