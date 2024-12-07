洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
致全市环卫工人的慰问信
来源: 洛阳网 2025.10.24 08:29
全市广大环卫工人朋友们：

　　在这金菊吐艳、硕果盈枝的美好时节，我们满怀崇敬与感恩，即将迎来河南省第28届环卫工人节。在此，市委、市政府代表全市人民，向辛勤耕耘在环卫战线上的每一位“城市美容师”致以最热烈的节日祝贺和最亲切的慰问！向长期默默支持你们工作的家属及社会各界人士，致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

　　环卫工作是城市发展的基石，更是文明程度的标尺。长期以来，你们怀揣着对古都的热爱，在平凡的岗位上书写着不平凡的奉献篇章。凌晨的街巷中，你们的橙黄身影最早唤醒沉睡的城市；酷暑严寒里，你们栉风沐雨守护着每一寸洁净。从隋唐洛阳城的历史街区到新城区的宽阔大道，从牡丹文化节的盛装保障到日常街巷的精细保洁，你们用“宁愿一人脏、换来万家净”的精神，擦亮了古都的城市名片。环卫司机英勇灭火、环卫工人拾金不昧等好人好事不断涌现，环卫工人以善举温暖洛城，在平凡而艰苦的岗位上谱写了新时代劳动者砥砺奋进的壮美篇章，让1万余名环卫人的坚守成为最动人的城市风景。

　　当前，洛阳正全力推进城市更新行动计划，向着建设现代化宜居城市的目标迈进，这离不开你们的辛勤付出，更需要你们的持续担当。希望广大环卫工人坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续发扬“宁愿一人脏、换来万家净”的环卫精神，踔厉奋发、笃行不怠，以“绣花功夫”做好道路清扫保洁、生活垃圾清运、公厕管养等工作，在平凡岗位上再展风采、再创佳绩，让古都的“颜值”与“气质”同步提升。

　　市委、市政府始终把环卫事业放在心上、抓在手上。我们将带领全市各级各部门一如既往地重视环卫工作、关爱环卫工人，保障好环卫职工合法权益，从“小事”“细事”做起，解决好环卫职工的实际困难，努力为环卫工作者创造更好的工作和生活条件，切实提升大家的获得感与幸福感。希望社会各界和广大市民朋友们进一步增强文明意识、公德意识、环境意识，积极参与和支持环卫事业，以实际行动尊重和爱护环卫工人的劳动成果，共创、共建、共享美好生活环境。

　　致敬最美环卫工人！祝愿全市广大环卫工人朋友们节日愉快、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委
洛阳市人民政府
2025年10月24日
[ 责任编辑：崔利利 ]
