涧西区华山路社区：银发展风采 潮拍映笑颜

昨日，涧西区华山路社区党群服务中心的小广场上热闹非凡。大爷大妈们戴着墨镜、头饰，手持气球、花束，在社区工作人员指引下拍下一张张“潮流”十足的照片。
在重阳节即将到来之际，华山路社区特别策划“潮拍计划——爷爷奶奶的时尚大片”主题活动，为老年朋友量身打造专属造型并拍摄个性照片，让银发风采在镜头下绽放别样光彩。活动现场，老年朋友们呼朋引伴、耍宝逗趣，留下趣味十足的瞬间。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张慧慧 摄)
