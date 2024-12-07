出了职场进“课堂”！洛阳实现“青年夜校”阵地县区全覆盖

近日傍晚，忙碌一天的青年们迎来下班时刻，属于他们的夜晚即将拉开帷幕。

近日傍晚，忙碌一天的青年们迎来下班时刻，属于他们的夜晚即将拉开帷幕。 近日傍晚，忙碌一天的青年们迎来下班时刻，属于他们的夜晚即将拉开帷幕。 晚上7点，不少青年不约而同来到西工区王府井，当日的“青年夜校”课程正式开启。 吉他、尤克里里、贝斯……台上的专业老师从乐理知识讲到技巧指南，内容兼具专业性和趣味性，台下的青年们听得津津有味。 今年8月初，西工区王府井成为我市“青年夜校”新增阵地。这里充分挖掘原有资源，结合青年喜好需求，邀请6位不同门类的专业老师，开设钢琴、小提琴、吉他等5节趣味体验课程。 “课程结束后，不少青年继续报名进行深度学习。”西工区王府井“青年夜校”负责人黄文娟介绍道。 据了解，我市“青年夜校”以公益性为主，探索市场化运营模式，已成为联系青年、服务青年的前沿阵地。打开洛阳市“青年夜校”线上服务平台，茶艺、瑜伽、古筝、非洲鼓等课程琳琅满目。相关课程刚一开放预约，很快便显示约满，火爆程度可见一斑。 “‘青年夜校’为我们提供了一个合理规划利用闲暇时间的平台。”家住涧西的张亚峰是“青年夜校”的忠实粉丝，每一期课程他都定时开抢，“在这里，我们不仅能休闲娱乐，还能学到一技之长，收获满满。” 截至目前，“青年夜校”阵地已覆盖所有县区，陆续组织开展了非遗刺绣、中医养生、汉服妆造、无人机表演体验等主题活动200余场。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 姜嘉蕙)