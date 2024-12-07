洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
市委党校乡科级干部进修班开展现场教学
来源: 洛阳网 2025.10.24 08:13
　　近日，市委党校2025年秋季乡科级干部进修二班到我市产业一线，聚焦“科技如何赋能实业、创新如何改变未来”主题，开展现场教学。

　　42名学员先后走进龙门实验室、宁德时代洛阳基地、中航光电等地，深入研发、生产一线，实地参观了解科研攻关难点以及产业发展现状，深度思考创新驱动发展、产业转型升级的路径方法。

　　大家一致认为，创新不是抽象的概念，而是扎根实业土壤的实践，产业升级不是遥远的目标，而是脚踏实地的突破。要主动拥抱新兴产业，敢于打破思维定式，让创新链条与产业链条深度融合，推动科技成果从“实验室”快速走向“生产线”，最终在绿色发展赛道上实现“弯道超车”。

　　大家纷纷表示，下一步，将立足自身岗位职责，敏锐把握产业发展的趋势，铸牢“精益求精”匠心，以专业与专注做好每一件事，把创新的热情与务实的行动相结合，努力为加快推进现代化洛阳建设贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 李永旺 张润杰)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
