涧西区厂前一社区第二网格：舒心亭里邻里情

亭子变身“议事厅”

昨日，午间阳光微微驱散了些秋日的凉意。在涧西区厂前一社区第二网格13号街坊北院的便民舒心亭内，刚吃过午饭的居民们正围着聊天——退休教师王丽娟拎着保温杯讲家常；退休工人赵建国聊起菜市场的新鲜菜价；社区志愿者陈秀兰靠在长椅上消食儿，她的一句“这亭子挡风，饭后歇脚正合适”，道出了大伙儿的心声。

这方暖意融融的小天地，实则藏着基层治理的生动故事：由该小区35栋楼栋长王军自筹资金、社区网格全程助力建成的舒心亭，不仅解了居民“寒天难觅休闲处”的困扰，更成了邻里连心、议事解纷的“前沿阵地”。

故事要从几个月前说起。13号街坊北院第二网格长在日常巡查中，接连听到居民们的“抱怨”：“小区里没个歇脚的地方，老人想聊天、孩子想玩耍都没地儿去。”了解到居民对便民座椅和休闲亭的迫切需求后，网格长第一时间召集邻长、楼栋长，牵头召开“邻里议事会”，邀请居民代表、物业人员围坐一堂共商对策。两次协商下来，选址、设计方案都已敲定，却在一万余元的建设经费上犯了难。

“钱我来出！”第三次邻里议事会上，王军的一句话打破了僵局。王军在这里住了40多年，从小在街坊邻里的注视下长大，在他眼里，也早已把老邻居们当作家人。“家里要办事儿，我出点钱、尽点心，这不应该的吗？”王军的话里满是情分。

社区网格随即启动“网格微心愿”响应机制，为他的善举搭起“快车道”：网格员帮着跑审批手续，协调相关部门提供技术指导，党员志愿者全程参与施工监督；为了让亭子既实用又美观，社区网格专门联系专业设计师优化方案，确保与社区景观协调统一；联系施工团队时，还反复对比报价，帮着节省建设成本。

从规划设计到建成投用，仅用了两个月时间。“多亏了社区网格的支持，让我的想法变成了现实！”王军站在亭子里，看着老人们下棋聊天、孩子们嬉笑追逐，眼里满是欣慰，“这种其乐融融的氛围，就是最好的回报。”

舒心亭启用后，社区没有让这份暖意“降温”，反而延伸服务触角，让小亭子发挥大作用：设立“舒心亭议事角”，定期组织邻里茶话会，收集居民的意见建议；安排网格员轮流值守，维护设施环境；联合社区文体团队在这里开展邻里故事会、朗诵比赛等活动。渐渐地，舒心亭还成了邻里间化解矛盾的“调解站”——谁家因停车起了摩擦，谁对楼道杂物堆放有意见，大家都会自然围到亭中央的桌旁，你一言我一语耐心劝解，“远亲不如近邻”的实在话一出口，矛盾便在温和的叮嘱里化解。

这方小亭的故事，只是厂前一社区网格化治理的一个缩影。今年以来，社区通过优化网格化管理服务体系，建立“需求在网格发现、资源在网格整合、问题在网格解决”的闭环机制，已累计推动4个居民自治项目落地。

从王军自筹资金建舒心亭，到网格多方联动破难题，再到居民主动参与社区事务，这不仅实现了“小网格”撬动“大治理”，更用“微实事”凝聚了“大民心”，为构建共建共治共享的社区治理新格局，写下生动的基层注脚。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 鹿倩倩 文/图）