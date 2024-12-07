致全市1%人口抽样调查户的一封信

感谢您参与2025年全国1%人口抽样调查！根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查。您的家庭被抽中参与这次调查，您所申报的内容，将为党中央、国务院全面准确掌握人口发展变化情况，科学制定国家发展规划、人口发展战略和人口相关政策提供重要的信息支持。

尊敬的住户朋友：

您好!

感谢您参与2025年全国1%人口抽样调查！

根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于2025年开展全国1%人口抽样调查。您的家庭被抽中参与这次调查，您所申报的内容，将为党中央、国务院全面准确掌握人口发展变化情况，科学制定国家发展规划、人口发展战略和人口相关政策提供重要的信息支持。

2025年全国1%人口抽样调查采用调查员入户登记，或由调查户通过微信小程序自主填报两种方式进行。调查的标准时点为11月1日零时，11月1日至12月10日期间，调查员将佩戴调查证件入户开展工作。为节省登记时间，您可以提前了解家庭(住所)中每位成员的基本信息，在调查员入户登记时进行申报。如果您选择自主填报，请您按照调查员的提示，于11月5日前完成填报。如果您在11月5日前没有完成自主填报，调查员将于11月6日至15日入户进行登记。

百里挑一，感谢有您!当调查员到达您家进行调查时，真诚希望您能积极配合，认真履行《中华人民共和国统计法》关于公民真实、准确、完整、及时提供统计调查所需资料的义务。您提供的信息经加密处理后将直接上传至国家统计局数据库，我们将按照统计法的规定予以严格保密。

调查员入户登记可能会占用一些您的休息时间，在此特致歉意。再次对您的理解和支持表示诚挚的感谢!

祝您家庭幸福，生活美满!

2025年洛阳市1%人口抽样调查工作联席会议办公室

2025年10月