张衡《东京赋》论洛阳云：“京邑翼翼，四方所视。”洛阳，自古被九州四方视为“神都”，承载着华夏文明“天下之中”的象征意义。从北魏郦道元《水经注》的记载，到隋唐时期作为帝国东都的辉煌，洛阳始终与天命、正统紧密相连。而在这座神都的历史长卷中，武则天——一位以才情与魄力改写历史的女性，将洛阳的政治地位推向巅峰。她以“光宅天下”为号，正式定洛阳为神都，开启了中国历史上唯一女帝的统治时代。

洛阳自古称神都

在经典文献中，“神都”一词最早见于北魏郦道元的《水经·谷水注》：“夫洛阳考之中土，卜惟洛食，实为神都也。”《水经注》称洛阳“实为神都”，源于其“考之中土，卜惟洛食”的地理优势——地处河洛文明核心区，符合“天下之中”的建都理念?。周武王“毋远天室”的典故更强化了洛阳作为天命所归之地的象征意义?。

其实，在此之前，洛阳就有神京或神都的别称。《晋书·王导传》载，衣冠南渡后，王导提出“当共勠力王室，克服神州”的号召。这里的“神州”，更多强调洛阳作为中原正统王朝都城的政治地位。

北魏时，洛阳作为神都的概念进一步强化。《魏书·李冲传》引南安王元桢语：“……廓神都以延王业，度土中以制帝京，周公启之于前，陛下行之于后，固其宜也。”这为孝文帝迁都洛阳提供重要理论依据。

北魏迁都洛阳之后，更是多次出现这些类似的名字。北魏《元苌墓志》载：元苌“三翊皇甸，再尹神京”。北魏《元定墓志》载：“悼盈紫太，哀满神京。”北魏《尔朱袭墓志》云：“元颢肆逆，毒流神甸。”北魏《寇治墓志》云：“往绥神邑，亦辖朝机。”北魏《罗宗妻陆蒺藜墓志》云：“美风洋乎远迩，妇训著乎神邑。”

隋炀帝迁都洛阳后，人们遍称洛阳为神都。隋《朝散大夫行大学博士贾玄赞墓志》(大业十年六月廿二日葬)载：“大业十年六月七日，终于神都时邕里之私第。”隋《上林署丞河南郡伊阙县户曹卞鉴墓志》(大业十二年十月二日葬)也载：“神都之阳，天阙之下，地乃膏育(腴)，县连京雒。”

在唐朝初年，人们也称洛阳为神都。唐《赵义墓志》载：“君讳义，本于河南洛阳人也。皇隋并吞八荒，奄有万国，因官流派，迁寓神都……乾封二年闰十二月六日，卒于尊贤坊之第，春秋七十有七。即以总章二年九月廿六日，葬于邙山。”总章二年是公元669年，早于武则天正式改名洛阳为神都的光宅元年(公元684年)15年。

洛阳才女武媚娘

武则天的父亲武士彟(yuē)家族，祖上是北魏贵族。隋朝大业十一年(公元615年)，唐国公李渊到山西任职后，武士彟成为李渊的幕僚。

唐朝武德三年(公元620年)，武士彟丧偶。第二年，唐军攻克洛阳，武士彟娶隋朝贵族杨达之女杨氏。杨达的住宅在洛阳教义里。武德七年(公元624年)，武则天出生于教义里。教义里的位置在今洛龙区新村西，现在的隋唐城遗址植物园内。其母亲杨氏去世后，武则天曾在教义里建造太原寺纪念。

武则天本名叫什么，有多种说法。清朝张象山《乡村志异》卷二说：“人传武后本名多矣，皆讹传也。武后本名牡丹，牡丹别名媚娘也。故太宗赐其媚娘之雅名也。”

贞观十一年(公元637年)十一月，唐太宗听说武牡丹有才貌，便将她纳入宫中，封为五品才人，赐名“武媚”。

当时，太宗有名马狮子骢，肥逸无能调驭者。武氏侍候在侧，对太宗说：“妾能制之，然须三物，一铁鞭，二铁楇(guō)，三匕首。铁鞭击之不服，则以楇楇其首，又不服，则以匕首断其喉。”太宗壮武氏之志。

贞观十七年(公元643年)，太子李承乾被废，晋王李治被立为太子。此后，在侍奉太宗之际，武才人和李治相识并产生爱慕之心。

贞观二十三年(公元649年)，唐太宗驾崩，武才人依唐后宫之例，入感业寺削发为尼。唐高宗永徽二年(公元651年)五月，武氏再度入宫，不久，成为皇后。

唐高宗显庆二年(公元657年)闰正月，唐高宗与武则天率满朝文武来到洛阳。当年十二月，大唐帝国正式迁都洛阳，称洛阳为东都。显庆五年(公元660年)十月，唐高宗患风眩病，百司奏事请武则天裁决。武则天生性刚强，机智明敏，涉猎文史，处事都称皇帝之意，从此委以政事，权力与皇帝相等。上元元年(公元674年)八月，唐高宗称天皇，武则天称天后。从此，武则天在国内外威望更加提高，外国使臣都共称唐高宗、武则天为“二圣”。

弘道元年(公元683年)十二月，高宗驾崩。太子李显即位，是为中宗。以武则天为太后。

武则天光宅更化

弘道二年(公元684年)正月一日，以中宗即位，改元嗣圣。不久，中宗立妃韦氏为皇后，擢后父普州参军玄贞为豫州刺史。又欲授玄贞侍中及乳母子五品官，中书令裴炎坚持不可。中宗怒曰:“我以天下与韦玄贞何不可，而惜侍中邪！”裴炎惧而告武则天。

二月六日，武则天召集百官于乾元殿，裴炎、刘讳之、羽林将军程务挺、张虔勖(qián xù)率兵入宫，宣武则天令，废中宗为庐陵王。中宗曰:“我何罪？”武则天曰:“汝欲以天下与韦玄贞，何得无罪！”乃幽于别所。

二月七日，武则天立雍州牧豫王旦为皇帝，是为睿宗，改元文明。睿宗居于别殿，不参预政事，政事皆取决于太后。同日，立睿宗妃刘氏为皇后、立睿宗长子永平郡王李成器为皇太子。

文明元年(公元684年)九月六日，武则天举行盛大朝会，颁布诏书，名为《改元光宅赦文》，宣布以洛阳为神都，改元光宅，取《尚书》“光宅天下”之意。这标志着武则天正式开启以女性身份主导的统治时代。史称“光宅更化”。

诏书首先?追溯先帝功业?：历数高祖、太宗、高宗功绩，强调李唐王朝的正当性，同时为自身执政铺垫。诏书以“五行土德”为理论依据(“皇家土德，胜气弥彰”)，改旗帜为金色、服饰尚紫，呼应“黄中通理”的土德属性，暗示武周代唐的必然性。

诏书对?官制进行了改革，?全面调整中央官署名称(如改尚书省为文昌台、中书省为凤阁)，强化女性政治符号(凤、鸾等意象)。增设右肃政御史台以加强地方监察，反映对地方控制的重视。

诏书还调整了?社会政策，在??民生方面?：减免两京徭赋、析置州县以缓解管理压力；放归宫女，体现“恤隐”之怀。实行?怀柔政策?：为前朝功臣后裔恢复爵位，安抚旧臣势力；释放边镇汉官士兵，缓解边疆矛盾。?文化整合方面?：尊老子之母为“先天太后”，在神都洛阳立像，将道教纳入统治意识形态。

武则天光宅更化是武则天从“临朝称制”走向“革唐命周”的关键步骤，为后续称帝奠定基础。武则天通过制度创新、文化整合与空间符号的重构，完成了对传统性别与宗法秩序的突破。武则天以神都洛阳为支点，将经济地理优势转化为政治资本?。这一变革的本质，是权力格局从关陇集团垄断向多元利益集团共治的转型，其历史意义在于证明：都城不仅是地理坐标，更是权力博弈与文明演进的动态载体。（郑贞富）