陈春江到涧西区、新安县、洛龙区和西工区调研

22日至23日，省委常委、市委书记陈春江到涧西区、新安县、洛龙区和西工区，调研产业发展、基层治理、民生保障、文化遗产保护传承、城市更新和乡村振兴等工作。

陈春江到涧西区、新安县、洛龙区和西工区调研时强调

加快推动高质量发展和高效能治理

为建强中原城市群副中心城市多作贡献

调研中，陈春江听取县区经济社会发展情况汇报，强调要深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，认真落实习近平总书记对河南提出的“奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章”奋斗目标和“两高四着力”重大要求，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，加快推动高质量发展和高效能治理，以优良作风凝心聚力、干事创业，确保党中央和省委决策部署落到实处，为建强中原城市群副中心城市多作贡献。

陈春江走进位于涧西区的中航光电、中信重工、中国一拖，位于新安县的新强联、中超新材料、万基铝业，位于洛龙区的洛阳大数据产业园、七二五所，以及位于西工区的睿视智能新型显示器研发及产业化项目现场，了解企业生产经营情况，鼓励企业稳中求进，积极创新产品、开拓市场，不断做大做强。陈春江强调，要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，不断增强自主创新能力，加强关键核心技术攻关和成果产业化，因地制宜发展新质生产力。陈春江每到一处都详细询问企业需要解决的问题，表示市委市政府将用心用情为企业纾困解难，营造良好发展环境。

在涧西区武汉路社区、重二社区，洛龙区定鼎门社区，西工区行署路社区、“智慧西工”指挥调度中心等地，陈春江详细了解网格化管理、社区服务提升、老旧小区改造等情况，指出要坚持党建引领基层高效能治理，推行“党建+网格+大数据”模式，推进完整社区建设，持续提高公共服务水平，着力解决群众急难愁盼问题，更好地在服务群众中凝聚群众。

陈春江调研了隋唐洛阳城遗址，强调要提升文化遗产保护传承利用水平，促进文化旅游深度融合发展，让更多文物和文化遗产活起来。在上海市场、西工小街等特色街区，陈春江指出，要持续推进城市更新行动，通过“微改造”提升功能品质，培育新业态新模式新场景，更好地延续城市文脉、激发消费活力。

陈春江还察看了新安樱桃现代农业产业园，指出要大力发展乡村特色产业，延伸现代农业产业链条，完善联农带农机制，扎实推进乡村全面振兴，促进群众增收致富。

张玉杰、王军、徐超文、任丽君、李新红、王太钢分别参加相关调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)