10月24日至25日，洛阳将有弱降水天气

今天是霜降节气，洛阳市以多云天气为主，午间偶现阳光。过去一周，受今年下半年以来最强冷空气的影响，包括河南在内的我国多地都出现了常年11月甚至12月的寒凉。

过去一周，受今年下半年以来最强冷空气的影响，包括河南在内的我国多地都出现了常年11月甚至12月的寒凉。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽东移影响，24日至25日洛阳市有一次弱降水天气过程。周后期以晴好天气为主，气温有所回升。

具体预报如下：

今天夜里：多云转阴天。

24日(周五)：阴天有小雨或零星小雨，偏北风2级～3级，气温8℃～15℃。

25日(周六)：小雨或零星小雨转阴天，偏南风2级～3级，气温10℃～14℃。

26日(周日)：多云转晴天，偏北风3级～4级，气温8℃～19℃。

27日(周一)：晴天间多云，气温6℃～16℃。

28日(周二)：晴天间多云，气温6℃～19℃。

29日(周三)：多云到阴天，气温7℃～18℃。

30日(周四)：阴天到多云，气温7℃～19℃。

温馨提示：

时值霜降，秋意正浓。小雨过后虽有暖阳，但早晚寒凉切莫忽视。建议您及时关注天气变化，妥善安排生活起居。此时节宜静心养身，保持充足睡眠，适度散步，以恬淡之心安享深秋静美。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）