老旧小区展新颜！洛阳“十四五”组团连片推进老旧小区改造
来源: 洛阳网 2025.10.23 19:52
　　河洛古都，旧貌新颜。

　　老旧小区改造，既是街坊邻居们念叨的“身边事”，也是城市发展必须做好的“大文章”。

　　漫步洛阳，变化悄然发生——从洛龙区龙兴小区的“免费加装电梯”，到西工区行署路社区的“完整社区”，再到涧西区石化新区家属院的“问需于民”，一场以百姓需求为中心的城市更新行动，让一个个老旧小区重焕生机，真正从“老破旧”变成了“幸福家”。

　　“十四五”时期，洛阳市聚焦老旧小区改造，创新实践“组团连片、市场运作、完善服务”的改造新路径，推动老旧小区从“住有所居”向“住有优居”华丽转身，书写了城市更新与民生改善相得益彰的精彩篇章。

　　从“散点改造”到“组团连片”

　　曾经，老旧小区改造多是“头痛医头、脚痛医脚”，零敲碎打，难以治本。

　　“过去院里车辆乱停乱放，活动空间难寻，最愁人的还是买菜不便。”西工区行署路社区居民的记忆，道出了许多老居民的共同烦恼。

　　设施陈旧、功能缺失、空间割裂，这些百姓心中的“急难愁盼”，依靠单个小区的微改造已难奏效。

　　破题关键，在于转变思路。洛阳市创新推行“组团连片、集散为整”改造模式，将1850个老旧小区整合为182个片区，统一规划、一体实施，打破了院落之间的物理隔阂。

　　在行署路社区，11个相邻小区拆除围墙，打通空间脉络，形成了一个资源共享、功能互补的“大社区”。腾出来的空间，建起了功能完善的邻里中心，养老、托幼、购物、健身一应俱全；曾经的坑洼地，变成了700平方米的社区体育公园；闲置房屋也被盘活为社区食堂和城市书房。

　　“连通后的社区不仅空间变大了，便民功能也逐渐丰富完善。”行署路社区党总支书记王梅柯说，如今居民不出社区，就能享受到各类便民服务。

　　从“各管一亩三分地”到“共建一个大家庭”，组团连片改造实现了资源的集约利用和公共服务的提质增效。截至目前，洛阳市已累计实施改造老旧小区2769个，惠及居民36.1万户、90万余人。曾经的“烦心院”，正在连片成长为居民的“幸福区”。

