洛阳累计购进流感疫苗超20.4万剂次 目前累计接种约11万剂次

眼下正值北方流感高发期，接种流感疫苗是预防感染、减轻症状、阻断传播的有效手段。23日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，截至10月20日，我市累计接种流感疫苗约11万剂次，累计购进流感疫苗超20.4万剂次，为市民构建免疫屏障、降低流感传播风险提供坚实保障。

市疾控中心相关负责人介绍，为应对流感高发期，我市自今年7月起便组织各县区提前筹划流感疫苗采购工作，购进的流感疫苗涵盖三价与四价两大类型，包含儿童型、成人型及鼻喷式疫苗，可充分满足不同年龄段、不同需求群体的接种选择。

在接种服务便捷性方面，目前我市已布局200余家流感疫苗接种单位，覆盖率超98%，市民可就近前往接种点完成疫苗接种。

该负责人表示，下一步将持续加强流感疫苗接种工作的组织协调，同时加大宣传引导力度，推动更多市民主动接种，全力守护洛阳市民身体健康。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼扬 文/图）