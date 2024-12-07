洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

寻找“公益合伙人”！洛阳市青少年活动中心邀您携手，共创青少年美好未来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳青年 2025.10.23 16:05
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和在河南考察时重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，进一步推动市青少年活动中心公益一类事业单位重塑性改革走深走实，助力青少年健康成长与全面发展，依据团中央《青少年宫管理工作条例》，洛阳市青少年活动中心计划采取自办和社会化招募相结合的形式，面向全市青少年推出系列公益性培训课程。

　　为确保课程质量、数量与专业度，我们特此面向社会公开招募有情怀、有资质、有经验的个人、团队及培训机构，共同参与此项公益事业。

　　项目宗旨

　　本项目坚持公平、普惠、可及的公益属性，坚持面向全社会、面向广大青少年，整合优质社会教育资源，采用实践教育与社会教育相结合的方式，为广大青少年提供高质量的公益性校外教育服务，促进青少年成长成才、全面发展。

　　课程种类

　　艺术类、科技类、体育类、传统非遗类等

　　合作模式

　　1.公益性质：所有课程不向学员收取任何学费。青少年活动中心将为项目提供必要的场地、基础设备及宣传支持。

　　2.成本收取：为确保课程正常开展，培训方仅向学员收取课程所需的基础材料成本费(器材、专用耗材等)。材料费需经青少年活动中心审核并公示，遵循“非营利”原则。

　　3.合作形式：机构或个人需选派优秀教师至青少年活动中心授课，青少年活动中心将与机构或个人就课程内容、质量、安全等方面签订合作协议，明确双方权责。

　　招募对象要求

　　1.培训机构应具备正规的办学培训资质，拥有稳定的师资团队，团体或个人有丰富的教学经验和成功的课程体系。

　　2. 热心公益事业，认同青少年活动中心的育人理念，具备强烈的社会责任感和教育使命感。

　　3. 授课教师专业能力强，富有耐心和爱心，善于与青少年沟通，无不良从业记录。

　　4. 教学管理规范，接受青少年活动中心的统一管理和监督，能确保培训过程安全有序。

　　报名方式

　　敬请有意向且符合要求的培训机构和师资团体，于2025年11月15日前，将以下材料送至洛阳市青少年活动中心综合培训部。中心工作人员将对申请材料进行初审，并通过电话通知符合条件的机构或教师团体参与后续的课程评估与洽谈。

　　联系电话：64819291(工作日上午8:30-12:00，下午2:30-6:00)

　　地址：洛阳市青少年活动中心教学楼2楼综合培训部办公室(涧西区丽新路6号)

　　报送材料如下：

　　1.机构资质证明(扫描件)

　　2.拟申请课程简介、教学大纲及课时计划

　　3.拟派驻教师简历及相关资格证明

　　4.材料费预算明细说明
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月23日起，九都东路部分路段将...
  • 洛宁抽水蓄能电站首台机组投产
  • 洛平：“一票游洛阳”也是破圈探索
  • “十四五”以来，我市教育体育事...
  • 中信重工：巩固扩大产业优势 产品...
  • 助力高水平对外开放！洛阳将举办...
  • 秋冬季流感高发 疾控专家建议：本...
  • 在洛阳，解锁秋日限定浪漫
  • 驻村第一书记李洪涛用脚步丈量村...
  • “十四五”期间，洛阳市建成射击...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605