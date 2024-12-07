寻找“公益合伙人”！洛阳市青少年活动中心邀您携手，共创青少年美好未来

为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想和在河南考察时重要讲话精神，聚焦“两高四着力”，进一步推动市青少年活动中心公益一类事业单位重塑性改革走深走实，助力青少年健康成长与全面发展，依据团中央《青少年宫管理工作条例》，洛阳市青少年活动中心计划采取自办和社会化招募相结合的形式，面向全市青少年推出系列公益性培训课程。

为确保课程质量、数量与专业度，我们特此面向社会公开招募有情怀、有资质、有经验的个人、团队及培训机构，共同参与此项公益事业。

项目宗旨

本项目坚持公平、普惠、可及的公益属性，坚持面向全社会、面向广大青少年，整合优质社会教育资源，采用实践教育与社会教育相结合的方式，为广大青少年提供高质量的公益性校外教育服务，促进青少年成长成才、全面发展。

课程种类

艺术类、科技类、体育类、传统非遗类等

合作模式

1.公益性质：所有课程不向学员收取任何学费。青少年活动中心将为项目提供必要的场地、基础设备及宣传支持。

2.成本收取：为确保课程正常开展，培训方仅向学员收取课程所需的基础材料成本费(器材、专用耗材等)。材料费需经青少年活动中心审核并公示，遵循“非营利”原则。

3.合作形式：机构或个人需选派优秀教师至青少年活动中心授课，青少年活动中心将与机构或个人就课程内容、质量、安全等方面签订合作协议，明确双方权责。

招募对象要求

1.培训机构应具备正规的办学培训资质，拥有稳定的师资团队，团体或个人有丰富的教学经验和成功的课程体系。

2. 热心公益事业，认同青少年活动中心的育人理念，具备强烈的社会责任感和教育使命感。

3. 授课教师专业能力强，富有耐心和爱心，善于与青少年沟通，无不良从业记录。

4. 教学管理规范，接受青少年活动中心的统一管理和监督，能确保培训过程安全有序。

报名方式

敬请有意向且符合要求的培训机构和师资团体，于2025年11月15日前，将以下材料送至洛阳市青少年活动中心综合培训部。中心工作人员将对申请材料进行初审，并通过电话通知符合条件的机构或教师团体参与后续的课程评估与洽谈。

联系电话：64819291(工作日上午8:30-12:00，下午2:30-6:00)

地址：洛阳市青少年活动中心教学楼2楼综合培训部办公室(涧西区丽新路6号)

报送材料如下：

1.机构资质证明(扫描件)

2.拟申请课程简介、教学大纲及课时计划

3.拟派驻教师简历及相关资格证明

4.材料费预算明细说明