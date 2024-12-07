@洛阳人，本周末洛阳火车站将开行至许昌列车

洛报融媒记者从洛阳火车站获悉，本周末(25日、26日)，铁路部门加开往返于洛阳与许昌之间的K8042/K8044次列车，以满足洛阳市民前往许昌胖东来打卡购物的需求，进一步促进两地文旅消费。

K8042次列车8：30从洛阳火车站出发，当天上午11：15抵达许昌站；返程K8044次列车于16：47从许昌站发车，20：05返回洛阳。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 李婧晨 刘向丽 吕婉冰 文/图)