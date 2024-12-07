秋日限定，散步即达！洛阳各公园秋景观赏攻略请收好

霜降至，秋意浓。当前，洛阳的各大公园已然披上秋日的盛装，浪漫粉黛花海、斑斓的乌桕树、缤纷菊花展等，一幅幅限定美景正陆续“上线”。快收藏！跟着这份攻略去打卡吧。
霜降至，秋意浓。当前，洛阳的各大公园已然披上秋日的盛装，浪漫粉黛花海、斑斓的乌桕树、缤纷菊花展等，一幅幅限定美景正陆续“上线”。快收藏！跟着这份攻略去打卡吧。
霜降至，秋意浓。当前，洛阳的各大公园已然披上秋日的盛装，浪漫粉黛花海、斑斓的乌桕树、缤纷菊花展等，一幅幅限定美景正陆续“上线”。快收藏！跟着这份攻略去打卡吧。
【隋唐城遗址植物园】
●打卡点：网红乌桕树
园内位置：水景园大草坪
最佳观赏期：10月中旬到11月下旬
隋唐城遗址植物园的乌桕树树叶已进入变色期，由绿变黄、从黄变红，成为园内一道独特的风景线。这片大草坪附近树种繁多，还有鸡爪槭、白蜡等，在秋意渲染中呈现红、黄等别样色彩，随手一拍就是一张秋日明信片。
●打卡点：银杏景观
园内位置：中心广场南一级路两侧
最佳观赏期：10月下旬到12月中旬
高大挺拔的银杏树在两侧一字排开，黄得明媚而耀眼。秋风起、树叶落，地面如同铺上一层金黄的地毯，游走其间令人流连忘返。
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605