秋日限定，散步即达！洛阳各公园秋景观赏攻略请收好
来源: 洛阳网 2025.10.23 15:21
　　霜降至，秋意浓。当前，洛阳的各大公园已然披上秋日的盛装，浪漫粉黛花海、斑斓的乌桕树、缤纷菊花展等，一幅幅限定美景正陆续“上线”。快收藏！跟着这份攻略去打卡吧。

　　【隋唐城遗址植物园】

　　●打卡点：网红乌桕树

　　园内位置：水景园大草坪

　　最佳观赏期：10月中旬到11月下旬

　　隋唐城遗址植物园的乌桕树树叶已进入变色期，由绿变黄、从黄变红，成为园内一道独特的风景线。这片大草坪附近树种繁多，还有鸡爪槭、白蜡等，在秋意渲染中呈现红、黄等别样色彩，随手一拍就是一张秋日明信片。

　　●打卡点：银杏景观

　　园内位置：中心广场南一级路两侧

　　最佳观赏期：10月下旬到12月中旬

　　高大挺拔的银杏树在两侧一字排开，黄得明媚而耀眼。秋风起、树叶落，地面如同铺上一层金黄的地毯，游走其间令人流连忘返。

    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
