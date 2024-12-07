秋日限定，散步即达！洛阳各公园秋景观赏攻略请收好

霜降至，秋意浓。当前，洛阳的各大公园已然披上秋日的盛装，浪漫粉黛花海、斑斓的乌桕树、缤纷菊花展等，一幅幅限定美景正陆续“上线”。快收藏！跟着这份攻略去打卡吧。

【隋唐城遗址植物园】

●打卡点：网红乌桕树

园内位置：水景园大草坪

最佳观赏期：10月中旬到11月下旬

隋唐城遗址植物园的乌桕树树叶已进入变色期，由绿变黄、从黄变红，成为园内一道独特的风景线。这片大草坪附近树种繁多，还有鸡爪槭、白蜡等，在秋意渲染中呈现红、黄等别样色彩，随手一拍就是一张秋日明信片。

●打卡点：银杏景观

园内位置：中心广场南一级路两侧

最佳观赏期：10月下旬到12月中旬

高大挺拔的银杏树在两侧一字排开，黄得明媚而耀眼。秋风起、树叶落，地面如同铺上一层金黄的地毯，游走其间令人流连忘返。