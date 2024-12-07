《强制注销公司登记制度实施办法》施行

记者从市市场监管局获悉，日前，市场监管总局制定出台的《强制注销公司登记制度实施办法》(简称《办法》)正式施行，对相关内容作了具体规定。

经营主体退出制度是现代化经济体系的重要组成部分。《办法》要求，公司自被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销之日起，满3年未向公司登记机关申请注销公司登记的，公司登记机关可以依法强制注销公司登记。但是，对于商业银行等法律、行政法规或者国务院决定规定在注销登记前须经批准的公司，因其行业特殊、与社会公众的切身利益关系密切，不适用强制注销程序。

需要特别提醒的是，《办法》注重保护债权人、利益相关方的合法权益，强制注销并不等于公司责任清零。公司被强制注销登记的，原公司股东、清算义务人的责任不受影响；原公司股东依然要依法承担原有的出资义务乃至连带责任，防范假借强制注销程序逃避履行法定义务。

另外，公司被强制注销登记之日起3年内，相关部门、债权人和利害关系人认为存在涉诉、涉案等不应当强制注销公司登记情形的，可以提出恢复登记的申请；为维护国家利益和社会公共利益，登记机关也可以依职权恢复公司登记，以充分保障各方权益。

市市场监管局相关负责人表示，《办法》的施行是优化营商环境的关键举措，不仅畅通了经营主体退出渠道，有效清除“僵尸企业”，更有助于实现公司的“优胜劣汰”和良性循环，进一步激发市场竞争活力，维护公平诚信的市场秩序，为经济社会高质量发展注入新动力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 周晓瑜)