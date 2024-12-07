省职工职业技能大赛装配钳工决赛在洛开幕

昨日，第八届河南省职工职业技能大赛装配钳工决赛在洛开幕。

昨日，第八届河南省职工职业技能大赛装配钳工决赛在洛开幕。

本次大赛由省总工会、省人社厅主办，市总工会承办，涵盖理论考试和实际操作两部分。在实操导轨机构制作模块，选手需在4小时内，手工加工零件并组合成误差小于0.02毫米的精密配件；在实操机械传动系统精细化装配与调试模块，选手需在3小时内，根据装配图选择正确零部件，确定装配工艺，完成机构布局安装和检测调整。

装配钳工是制造业的关键基础工种，是保障产品质量、推动技术转化的重要力量。大赛通过“以赛代训、以赛促学”模式，促进装配钳工向“知识型”“创新型”精密制造技能人才转型，对于推动我省高素质产业工人队伍建设，助力制造业高质量发展具有促进意义。

省总工会副主席周红霞，市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳出席开幕活动。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)