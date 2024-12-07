驻村第一书记李洪涛用脚步丈量村情 用心谋划村庄发展

22日7时许，寒意尚未散去，市文物局驻宜阳县韩城镇福昌村第一书记李洪涛已经走出住处，开始了他的每日“散步”。

李洪涛（右一）到村民家中走访

22日7时许，寒意尚未散去，市文物局驻宜阳县韩城镇福昌村第一书记李洪涛已经走出住处，开始了他的每日“散步”。

说是“散步”，实则是走访。

村里的福昌阁是李洪涛每日“散步”必到的“打卡点”。这座始建于明代的建筑，是国家级文物保护单位，也是李洪涛驻村工作的重点。每天，他都要登上福昌阁，仔细检查消防设施、安全状况和日常管理情况。“每天来看一眼，心里才踏实。”他说。

脱贫户、监测户、困难群众等也是李洪涛每日“散步”的关注点。从福昌阁出来，李洪涛拐进了村民郝孝刚家。“这几天降温了，衣服可得穿厚点。”一进门，他就握住郝孝刚的手，又摸摸其衣服的厚度，满是关心。

这个五口之家中，三人患有精神疾病，生活的重担全压在70多岁的老两口身上。了解情况后，李洪涛立即行动起来，不仅为老两口争取到村里的保洁岗位，还协助他们申请了农村A类低保，让这个家庭生活更有保障。

“只有常到村里走走、看看，和村民脸熟了、情况摸透了，才能真正了解村民需要什么，驻村工作才能做到点子上。”谈及爱“散步”的原因，李洪涛吐露心声。

翻开李洪涛的驻村日志，里面详细记录着每天在村中走访的心得——

9月20日：察看福昌阁消防设施施工情况，检查有无安全隐患。

9月22日：连续降雨，察看村中排水情况，提醒年龄大的老人注意安全。

9月24日：天气不错，群众开始收割玉米、晾晒玉米，一片欣欣向荣的景象。

…………

在驻村日志中，福昌阁、村民、产业等都是李洪涛记录的重点，也是他驻村工作的重中之重。

自今年2月驻村以来，李洪涛立足福昌村历史文化名村的资源禀赋，将文物保护利用与组织建设、产业发展、民生改善深度融合，探索出一条具有福昌特色的“党建+乡村振兴+文物保护”协同发展新路子。

聚焦福昌阁，李洪涛积极对接上级、争取政策。今年福昌阁已成功实施安防、消防提升工程，即将实施台阶提升工程，为保护与传承增添了新的动力。与此同时，针对福昌庙会，李洪涛参与并创新性地实施了“文物(福昌阁)+农产品+特色美食+游乐设施”的发展模式，将古老的福昌阁与现代的商业元素巧妙结合，吸引了众多游客前来观光游玩，庙会期间的销售额超过了100万元。

福昌阁更火了，李洪涛又把目光投向了更多文物资源。宜阳县韩城服务区距离福昌村车程仅有5分钟，双方开展合作有优势。李洪涛积极牵线，推荐10余名村民到服务区工作，提高村民收入水平。在市文物局党组指导下，李洪涛又主动联系对接相关博物馆，将“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”成功搬进服务区，让过往游客在歇脚间隙，就能轻松邂逅千年生肖文化。“后续，我们已与更多博物馆对接，将更多文物展览搬进服务区，让更多游客感受到更多文化的滋养。”李洪涛说。

凝望福昌阁，李洪涛心中已绘就福昌村发展的新蓝图。他计划进一步推动花生、大蒜、玉米等作物实现规模化种植，积极引进中药材种植与羊肚菌试点项目，优化种植结构，切实提升亩产效益，为村民增收、乡村振兴持续注入动力。此外，李洪涛还将积极对接相关部门，改造提升村庄道路，持续加大福昌阁保护力度，让福昌村这座古老村庄焕发更多生机活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王治涛 文/图）