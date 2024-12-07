洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

驻村第一书记李洪涛用脚步丈量村情 用心谋划村庄发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.23 08:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
李洪涛（右一）到村民家中走访

　　22日7时许，寒意尚未散去，市文物局驻宜阳县韩城镇福昌村第一书记李洪涛已经走出住处，开始了他的每日“散步”。

　　说是“散步”，实则是走访。

　　村里的福昌阁是李洪涛每日“散步”必到的“打卡点”。这座始建于明代的建筑，是国家级文物保护单位，也是李洪涛驻村工作的重点。每天，他都要登上福昌阁，仔细检查消防设施、安全状况和日常管理情况。“每天来看一眼，心里才踏实。”他说。

　　脱贫户、监测户、困难群众等也是李洪涛每日“散步”的关注点。从福昌阁出来，李洪涛拐进了村民郝孝刚家。“这几天降温了，衣服可得穿厚点。”一进门，他就握住郝孝刚的手，又摸摸其衣服的厚度，满是关心。

　　这个五口之家中，三人患有精神疾病，生活的重担全压在70多岁的老两口身上。了解情况后，李洪涛立即行动起来，不仅为老两口争取到村里的保洁岗位，还协助他们申请了农村A类低保，让这个家庭生活更有保障。

　　“只有常到村里走走、看看，和村民脸熟了、情况摸透了，才能真正了解村民需要什么，驻村工作才能做到点子上。”谈及爱“散步”的原因，李洪涛吐露心声。

　　翻开李洪涛的驻村日志，里面详细记录着每天在村中走访的心得——

　　9月20日：察看福昌阁消防设施施工情况，检查有无安全隐患。

　　9月22日：连续降雨，察看村中排水情况，提醒年龄大的老人注意安全。

　　9月24日：天气不错，群众开始收割玉米、晾晒玉米，一片欣欣向荣的景象。

　　…………

　　在驻村日志中，福昌阁、村民、产业等都是李洪涛记录的重点，也是他驻村工作的重中之重。

　　自今年2月驻村以来，李洪涛立足福昌村历史文化名村的资源禀赋，将文物保护利用与组织建设、产业发展、民生改善深度融合，探索出一条具有福昌特色的“党建+乡村振兴+文物保护”协同发展新路子。

　　聚焦福昌阁，李洪涛积极对接上级、争取政策。今年福昌阁已成功实施安防、消防提升工程，即将实施台阶提升工程，为保护与传承增添了新的动力。与此同时，针对福昌庙会，李洪涛参与并创新性地实施了“文物(福昌阁)+农产品+特色美食+游乐设施”的发展模式，将古老的福昌阁与现代的商业元素巧妙结合，吸引了众多游客前来观光游玩，庙会期间的销售额超过了100万元。

　　福昌阁更火了，李洪涛又把目光投向了更多文物资源。宜阳县韩城服务区距离福昌村车程仅有5分钟，双方开展合作有优势。李洪涛积极牵线，推荐10余名村民到服务区工作，提高村民收入水平。在市文物局党组指导下，李洪涛又主动联系对接相关博物馆，将“灵蛇献瑞——乙巳蛇年生肖文物大联展”成功搬进服务区，让过往游客在歇脚间隙，就能轻松邂逅千年生肖文化。“后续，我们已与更多博物馆对接，将更多文物展览搬进服务区，让更多游客感受到更多文化的滋养。”李洪涛说。

　　凝望福昌阁，李洪涛心中已绘就福昌村发展的新蓝图。他计划进一步推动花生、大蒜、玉米等作物实现规模化种植，积极引进中药材种植与羊肚菌试点项目，优化种植结构，切实提升亩产效益，为村民增收、乡村振兴持续注入动力。此外，李洪涛还将积极对接相关部门，改造提升村庄道路，持续加大福昌阁保护力度，让福昌村这座古老村庄焕发更多生机活力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 王治涛 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月23日起，九都东路部分路段将...
  • 洛宁抽水蓄能电站首台机组投产
  • 中信重工：巩固扩大产业优势 产品...
  • 洛平：“一票游洛阳”也是破圈探索
  • “十四五”以来，我市教育体育事...
  • 洛阳文博IP亮相第18届CLE中国授权展
  • 秋冬季流感高发 疾控专家建议：本...
  • 暂停使用暖气怎么办理？洛阳市热...
  • “十四五”期间，洛阳6万余名教师...
  • “十四五”期间，洛阳市建成射击...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605