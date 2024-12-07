持续优化教育资源布局 促进“体育+”融合发展

昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第七场新闻发布会。围绕推进教育体育事业发展，市教育局、市体育局相关负责人回答记者提问。

昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第七场新闻发布会。围绕推进教育体育事业发展，市教育局、市体育局相关负责人回答记者提问。

问：“十四五”期间，洛阳在优化教育资源布局上采取了哪些措施？

答：“十四五”以来，我市根据学龄人口“梯次变动、错位达峰、区域分化”的特点，全面开展城乡中小学布局优化调整，加快建立与人口发展和城市定位相匹配的高质量教育体系。

在中心城区，7所现代化高中全部建成投用，高中外迁腾退的10个校园全部用于义务教育办学。2024年完成8所不外迁高中改造提升，2025年改扩建市属4所高中。

按照“县域高中向县城集中、初中向乡镇政府所在地集中、小学向乡镇政府所在地或中心村集中”原则，我市系统开展城乡学校规划建设和提升改造，完成29所县域高中新建改扩建任务，新建改扩建县域义务教育学校233所，其中农村义务教育寄宿制学校169所，为乡村学校增加就餐、住宿、洗浴等基本生活设施。

按照“先建后撤、稳妥推进”的原则，对全市681个农村小规模学校和教学点进行优化整合，为偏远地区学生开通定制公交，配备生活老师，推动农村学生入学由“就近就便”向“就优就好”转变。

问：洛阳在教师队伍建设上取得了哪些可感可知的成效？

答：强教必先强师，教师是教育发展的第一资源。“十四五”期间，我市聚焦“铸师魂、提师能、暖师心”，努力打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

涵养高尚师德师风。明确20项中小学教师师德失范行为负面清单，组织开展教育家精神和师德报告团巡回宣讲35场，覆盖教师10万人次。栾川县特殊教育学校校长吴拥军获得“全国教书育人楷模”称号。

锻造过硬专业素养。重构“3+1”教师专业发展体系，系统开展“四类三阶”教师培训，培养认定5757名省市级骨干教师、1151名省市级名师，举办“河洛名师说”45期、“河洛校长说”14期，开展“洛阳市美丽园丁公益行动”，助力教师拓展办学视野、更新教育理念。

健全教师权益体系。将中原名校长、知名中小学校长纳入洛阳市高层次人才分类认定范围，推动职称评审向一线倾斜，建立社会事务进校园“白名单”制度，发布旅游、健身、出行、就医、健康等五大优师惠师政策，为广大教师安心从教、热心从教、静心从教营造良好环境。

问：“十四五”期间，洛阳在壮大体育产业规模、促进“体育+”融合发展等方面出台了哪些政策措施？

答：紧紧围绕壮大产业规模和促进“体育+”融合发展两大主线，我市出台《洛阳市“十四五”体育产业发展规划》《洛阳市促进体育产业高质量发展行动方案》等一批政策性文件，明确了体育产业发展目标、空间布局和重点任务。

深化“体育+”融合，加快推进体育赛事“进景区、进街区、进商圈”，先后举办了2024年《反恐精英》亚洲职业邀请赛、《王者荣耀》第十一届全国大赛北区决赛、2025年全国幼儿篮球嘉年华、CBSA洛阳龙门大师赛等一大批国际级、国家级体育赛事。连续32年举办“牡丹杯”门球赛，成功举办10届大谷关自行车赛和6届中国围棋棋圣战。

发展健身休闲产业，打造宜阳三乡足球训练基地、孟津马岭体育小镇，依托伏牛山生态资源打造伏牛山滑雪度假区、自驾旅游营地，依托黄河廊道建设洛阳黄河生态廊道运动休闲带，使其成为市民休闲健身和游客旅游打卡的热门目的地。

激发体育消费新动能，发放“穿越盛唐洛阳年”体育消费券，协助省体育局发放河南省体育消费券，持续举办体育夜市、体育嘉年华等活动。洛阳市体育消费总规模实现大幅增长，居民人均体育消费支出位居全省前列。

下一步，我市将充分利用伏牛山、黄河、伊洛河等自然资源，大力发展山地越野、自行车、水上运动、航空滑翔等户外项目，努力建设一批体育旅游示范基地和精品项目，真正将“绿水青山”转化为全民健身和体育产业发展的“金山银山”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）