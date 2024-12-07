洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

持续优化教育资源布局 促进“体育+”融合发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.23 08:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第七场新闻发布会。围绕推进教育体育事业发展，市教育局、市体育局相关负责人回答记者提问。

　　问：“十四五”期间，洛阳在优化教育资源布局上采取了哪些措施？

　　答：“十四五”以来，我市根据学龄人口“梯次变动、错位达峰、区域分化”的特点，全面开展城乡中小学布局优化调整，加快建立与人口发展和城市定位相匹配的高质量教育体系。

　　在中心城区，7所现代化高中全部建成投用，高中外迁腾退的10个校园全部用于义务教育办学。2024年完成8所不外迁高中改造提升，2025年改扩建市属4所高中。

　　按照“县域高中向县城集中、初中向乡镇政府所在地集中、小学向乡镇政府所在地或中心村集中”原则，我市系统开展城乡学校规划建设和提升改造，完成29所县域高中新建改扩建任务，新建改扩建县域义务教育学校233所，其中农村义务教育寄宿制学校169所，为乡村学校增加就餐、住宿、洗浴等基本生活设施。

　　按照“先建后撤、稳妥推进”的原则，对全市681个农村小规模学校和教学点进行优化整合，为偏远地区学生开通定制公交，配备生活老师，推动农村学生入学由“就近就便”向“就优就好”转变。

　　问：洛阳在教师队伍建设上取得了哪些可感可知的成效？

　　答：强教必先强师，教师是教育发展的第一资源。“十四五”期间，我市聚焦“铸师魂、提师能、暖师心”，努力打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

　　涵养高尚师德师风。明确20项中小学教师师德失范行为负面清单，组织开展教育家精神和师德报告团巡回宣讲35场，覆盖教师10万人次。栾川县特殊教育学校校长吴拥军获得“全国教书育人楷模”称号。

　　锻造过硬专业素养。重构“3+1”教师专业发展体系，系统开展“四类三阶”教师培训，培养认定5757名省市级骨干教师、1151名省市级名师，举办“河洛名师说”45期、“河洛校长说”14期，开展“洛阳市美丽园丁公益行动”，助力教师拓展办学视野、更新教育理念。

　　健全教师权益体系。将中原名校长、知名中小学校长纳入洛阳市高层次人才分类认定范围，推动职称评审向一线倾斜，建立社会事务进校园“白名单”制度，发布旅游、健身、出行、就医、健康等五大优师惠师政策，为广大教师安心从教、热心从教、静心从教营造良好环境。

　　问：“十四五”期间，洛阳在壮大体育产业规模、促进“体育+”融合发展等方面出台了哪些政策措施？

　　答：紧紧围绕壮大产业规模和促进“体育+”融合发展两大主线，我市出台《洛阳市“十四五”体育产业发展规划》《洛阳市促进体育产业高质量发展行动方案》等一批政策性文件，明确了体育产业发展目标、空间布局和重点任务。

　　深化“体育+”融合，加快推进体育赛事“进景区、进街区、进商圈”，先后举办了2024年《反恐精英》亚洲职业邀请赛、《王者荣耀》第十一届全国大赛北区决赛、2025年全国幼儿篮球嘉年华、CBSA洛阳龙门大师赛等一大批国际级、国家级体育赛事。连续32年举办“牡丹杯”门球赛，成功举办10届大谷关自行车赛和6届中国围棋棋圣战。

　　发展健身休闲产业，打造宜阳三乡足球训练基地、孟津马岭体育小镇，依托伏牛山生态资源打造伏牛山滑雪度假区、自驾旅游营地，依托黄河廊道建设洛阳黄河生态廊道运动休闲带，使其成为市民休闲健身和游客旅游打卡的热门目的地。

　　激发体育消费新动能，发放“穿越盛唐洛阳年”体育消费券，协助省体育局发放河南省体育消费券，持续举办体育夜市、体育嘉年华等活动。洛阳市体育消费总规模实现大幅增长，居民人均体育消费支出位居全省前列。

　　下一步，我市将充分利用伏牛山、黄河、伊洛河等自然资源，大力发展山地越野、自行车、水上运动、航空滑翔等户外项目，努力建设一批体育旅游示范基地和精品项目，真正将“绿水青山”转化为全民健身和体育产业发展的“金山银山”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月23日起，九都东路部分路段将...
  • 洛宁抽水蓄能电站首台机组投产
  • 中信重工：巩固扩大产业优势 产品...
  • 洛平：“一票游洛阳”也是破圈探索
  • “十四五”以来，我市教育体育事...
  • 洛阳文博IP亮相第18届CLE中国授权展
  • 秋冬季流感高发 疾控专家建议：本...
  • 暂停使用暖气怎么办理？洛阳市热...
  • “十四五”期间，洛阳6万余名教师...
  • “十四五”期间，洛阳市建成射击...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605