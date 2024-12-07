洛宁抽水蓄能电站首台机组投产

近日，国网新源河南洛宁抽水蓄能电站首台机组正式投产，标志着我市在优化能源结构、构建新型电力系统的道路上又迈出坚实一步。

下水库大坝

该电站位于洛宁县，总装机容量140万千瓦，共安装4台35万千瓦机组。市发展改革委相关负责人介绍，项目全面投运后，每年可发电11.91亿千瓦时，可满足约66万户家庭用电，并能减少二氧化碳排放37.7万吨。

该电站相关负责人介绍，作为黄河流域生态保护和高质量发展战略的支撑项目，其投运将显著增强华中电网调峰能力，促进风电、光伏等新能源消纳，显著提高电网运行的安全性与经济性。

值得一提的，项目建设中创新应用我国首台大倾角斜井硬岩隧道掘进机“永宁号”，以近40度倾角精准贯通两条千米级斜井，施工效率达传统工艺的3.4倍，填补了国内相关技术空白，为后续抽水蓄能电站建设提供了新方案。

电站1号机组

不止于此。机组设备全面采用三维数字设计，制造周期缩短30%。首台机组实现“零配重”稳定运行，运行振动控制达到毫米级精度，实现低噪声、零油雾。同时，地下厂房等关键部位创新实施全场景装配式施工，减少现场浇筑，降低安全风险，推动建设方式向绿色、高效转型。

在项目实施过程中，地企协同推进配套项目落地。属地相关职能部门成立工作专班，高效完成移民安置，打造示范移民新村“鳔池小镇”。同步实现“洞、路、站”集约化布局，惠及沿线30余个村庄，着力打造抽水蓄能“生态样板”。

当前，国网新源正加快推进后续机组安装调试。这座绿色“超级充电宝”全面投产后，将极大优化区域能源结构，提升电网调节灵活性，为区域高质量发展注入清洁动能。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王洋 文/图)