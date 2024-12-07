洛平：“一票游洛阳”也是破圈探索

龙门石窟的千年佛光、龙潭大峡谷的山水画卷、应天门的盛唐气象……如今只需99元即可畅游。作为2025年“洛享金秋嗨购神都”消费季的重要组成部分，我市推出“一票游洛阳”活动，以99元的价格整合七大景区门票，其中包括2个5A级、4个4A级景区，可谓诚意满满，既是一项实实在在的惠民举措，也不失为一次推进文旅深度融合、激发文旅消费潜力的破圈探索。

龙门石窟的千年佛光、龙潭大峡谷的山水画卷、应天门的盛唐气象……如今只需99元即可畅游。作为2025年“洛享金秋嗨购神都”消费季的重要组成部分，我市推出“一票游洛阳”活动，以99元的价格整合七大景区门票，其中包括2个5A级、4个4A级景区，可谓诚意满满，既是一项实实在在的惠民举措，也不失为一次推进文旅深度融合、激发文旅消费潜力的破圈探索。

破圈，首在破融合之阻。从佛教艺术，到宫城庄严，再到地质奇观，7个景区领域不同、时空有别，它们过去在一定程度上是相互割裂的，其境遇也存在“冷热不均”。现在，一张联票将分散的景点串联成线，引导游客去发现它们的内在联系——共同构成了洛阳作为“十三朝古都”所蕴含的自然、历史与人文底蕴，推动游客的视角从“参观某个点”转变为“体验一座城”，契合当下旅游业从“观光”向“体验”转变的趋势。

破圈，也是破消费之困。扩内需、促消费，文旅产业被寄予厚望。而据文旅部数据中心测算，今年国庆中秋假期，国内出游8.88亿人次，旅游总花费8090.06亿元，但人均每日花费增幅不足1%，显示价格敏感型需求仍占主流。这是当前旅游市场的消费特点，也是一个痛点。将总计四五百元的景区门票，“打包”成99元的高性价比联票，看似牺牲了短期收入，实则是为有效引流，换取游客在洛阳更长的停留时间、更高的整体消费。此次消费季，我市面向市民、游客推出文旅消费券，覆盖住宿、汉服、演艺、文创等多元业态，无疑是同步打出的一套“组合拳”。

惠民促消费，一票融古今。无论是撬动文旅融合新的突破口，还是打造文旅消费新的增长点，99元“一票游洛阳”的探索都仅仅是一个开始，背后的破圈之路依然任重道远，尤需市县两级有关部门和企业强化全局观念、系统思维，找准穿针引线的“引子”、巧设相辅相成的“搭子”，在“吃、住、行、游、购、娱”各环节找到更多结合点，换来“流量+留量”的双丰收。（洛平）