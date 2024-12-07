“国潮消费”成洛阳消费增长新引擎

赴洛阳，开启一场古韵国风的诗意之旅。在中式茶馆静品一盏茶的清雅，于洛邑古城身着汉服梦回千年，再到中医馆亲手制作一款草木生香的中药首饰……时下，“国潮消费”正悄然走红，成为消费市场“新晋顶流”，也正成为洛阳消费增长的新引擎。

22日，在老城区青年宫对面的一家中医馆里，几位游客正在挑选以中药材为原料制作的首饰。这些饰品既保留了草木本真的香气，又兼具雅致美观的形态，吸引了不少目光。

“这款合香珠手串，是由栀子花、玫瑰、母丁香、檀香等10余味中草药精心配制而成，香气清雅，很受年轻女士青睐。”店长王亚琼向顾客娓娓道来，几位年轻女性边听边挑选，很快便欣然下单。

来自山东的游客张鹤飞一口气选购了6串合香珠手串，她欣喜地分享道：“这手串不仅好闻，更让人有一种安神舒心的感觉。中药材本身就有保健功效，现在做成时尚饰品，让养生也变得‘很潮’！”

“我们希望通过这种新颖的形式，让中药文化走出药柜、融入日常，被更多人看见和了解。”王亚琼表示，这类可佩戴的中医药文创产品，既契合年轻人对个性饰品的追求，也传递了中药养生理念，成为连接传统与现代的时尚载体。

在国潮文化的浸润下，“国潮消费”持续升温。洛阳不少商家依托本地文化底蕴，积极打造特色消费场景——从盖碗咖啡到牡丹慕斯，从节气茶饮到书法空间，创新体验层出不穷，不断丰富着消费的文化内涵，推动商文旅融合走向深入。

走进天心·校场里文化创意产业园的一家中式茶饮店，浓浓的中式风扑面而来。游客们三三两两散坐于庭院中，闲话品茗，意趣悠然。

主理人陈婧瑶热爱书法，店内随处可见书法作品，平添几分雅致。“每个节气我们都会推出相应的主题茶饮，茶友可以在这里切磋茶艺。希望大家不仅能品到茶香，更能沉浸式感受到茶文化韵味。”她说，一杯茶，一碟糕，浅尝慢品之间，仿佛时光也慢了下来，千年的风雅渐次浮现。

“国潮消费”之风已悄然吹进诸多消费领域，形成以文化价值驱动增长的新模式。今年1月，国家印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，明确提出开发国潮产品、打造国货“潮牌”，为国产品牌的高质量发展指明方向。

去年以来，洛阳着力打造年轻人喜爱的消费业态和场景，通过更多有拉动效应的新板块引流：各特色商业街区围绕非遗市集等引入了一系列年轻化消费场景；创新实施的“武皇盛宴”等沉浸式项目备受好评、火爆出圈。

从汉服旅拍到剧本杀，从研学体验到实景演艺，“汉服+”正在洛邑古城持续解锁文旅新玩法。而以“本草十二章”“茶叙牡丹亭”为代表的一批本土品牌，不仅走红洛阳，更逐渐在全国打响名气。

“国潮消费”走红的背后，是重塑商业新表达、新场景的延伸。后续，我市将不断做强城市经济，培育打造一批商旅文体健融合的多元消费新场景，进一步释放多样化、差异化消费潜力，推动城市品质提升与经济发展良性互动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）