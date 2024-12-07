洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“国潮消费”成洛阳消费增长新引擎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.23 08:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　赴洛阳，开启一场古韵国风的诗意之旅。在中式茶馆静品一盏茶的清雅，于洛邑古城身着汉服梦回千年，再到中医馆亲手制作一款草木生香的中药首饰……时下，“国潮消费”正悄然走红，成为消费市场“新晋顶流”，也正成为洛阳消费增长的新引擎。

　　22日，在老城区青年宫对面的一家中医馆里，几位游客正在挑选以中药材为原料制作的首饰。这些饰品既保留了草木本真的香气，又兼具雅致美观的形态，吸引了不少目光。

　　“这款合香珠手串，是由栀子花、玫瑰、母丁香、檀香等10余味中草药精心配制而成，香气清雅，很受年轻女士青睐。”店长王亚琼向顾客娓娓道来，几位年轻女性边听边挑选，很快便欣然下单。

　　来自山东的游客张鹤飞一口气选购了6串合香珠手串，她欣喜地分享道：“这手串不仅好闻，更让人有一种安神舒心的感觉。中药材本身就有保健功效，现在做成时尚饰品，让养生也变得‘很潮’！”

　　“我们希望通过这种新颖的形式，让中药文化走出药柜、融入日常，被更多人看见和了解。”王亚琼表示，这类可佩戴的中医药文创产品，既契合年轻人对个性饰品的追求，也传递了中药养生理念，成为连接传统与现代的时尚载体。

　　在国潮文化的浸润下，“国潮消费”持续升温。洛阳不少商家依托本地文化底蕴，积极打造特色消费场景——从盖碗咖啡到牡丹慕斯，从节气茶饮到书法空间，创新体验层出不穷，不断丰富着消费的文化内涵，推动商文旅融合走向深入。

　　走进天心·校场里文化创意产业园的一家中式茶饮店，浓浓的中式风扑面而来。游客们三三两两散坐于庭院中，闲话品茗，意趣悠然。

　　主理人陈婧瑶热爱书法，店内随处可见书法作品，平添几分雅致。“每个节气我们都会推出相应的主题茶饮，茶友可以在这里切磋茶艺。希望大家不仅能品到茶香，更能沉浸式感受到茶文化韵味。”她说，一杯茶，一碟糕，浅尝慢品之间，仿佛时光也慢了下来，千年的风雅渐次浮现。

　　“国潮消费”之风已悄然吹进诸多消费领域，形成以文化价值驱动增长的新模式。今年1月，国家印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，明确提出开发国潮产品、打造国货“潮牌”，为国产品牌的高质量发展指明方向。

　　去年以来，洛阳着力打造年轻人喜爱的消费业态和场景，通过更多有拉动效应的新板块引流：各特色商业街区围绕非遗市集等引入了一系列年轻化消费场景；创新实施的“武皇盛宴”等沉浸式项目备受好评、火爆出圈。

　　从汉服旅拍到剧本杀，从研学体验到实景演艺，“汉服+”正在洛邑古城持续解锁文旅新玩法。而以“本草十二章”“茶叙牡丹亭”为代表的一批本土品牌，不仅走红洛阳，更逐渐在全国打响名气。

　　“国潮消费”走红的背后，是重塑商业新表达、新场景的延伸。后续，我市将不断做强城市经济，培育打造一批商旅文体健融合的多元消费新场景，进一步释放多样化、差异化消费潜力，推动城市品质提升与经济发展良性互动。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 10月23日起，九都东路部分路段将...
  • 洛宁抽水蓄能电站首台机组投产
  • 中信重工：巩固扩大产业优势 产品...
  • 洛平：“一票游洛阳”也是破圈探索
  • “十四五”以来，我市教育体育事...
  • 洛阳文博IP亮相第18届CLE中国授权展
  • 秋冬季流感高发 疾控专家建议：本...
  • 暂停使用暖气怎么办理？洛阳市热...
  • “十四五”期间，洛阳6万余名教师...
  • “十四五”期间，洛阳市建成射击...
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    在洛阳，解锁秋日...
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605