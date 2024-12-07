洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
“十四五”以来，我市教育体育事业发展取得新成效
来源: 洛阳网 2025.10.23 08:19
涧西区华夏体育公园建成投用（资料图片）

       昨日，我市举行高质量完成“十四五”规划系列主题第七场新闻发布会，介绍全市“十四五”时期推进教育体育事业发展有关情况。

　　教育

　　聚焦六项内容

　　加快建设高质量教育体系

　　“十四五”以来，我市加快建设与副中心城市相匹配的高质量教育体系，先后入选国家基础教育综合改革实验区、全国校家社协同育人实验区、国家特殊教育改革实验区，成为教育强国建设三年行动计划综合改革第二批试点城市。

　　聚焦立德树人，大力实施德育铸魂、智育提质、体育强身、美育润心、劳育促行五大工程。开展“走读洛城”非约定式思政教育实践活动，实施科学副校长“双千计划”和科普进校园百场活动，建设“陈冬科技馆”等一批校内科学实践场馆，开发劳动教育校本课程116项。

　　聚焦扩优提质，持续改善中小学办学条件，不断扩大优质学位供给。新建改扩建公办幼儿园129所、义务教育学校307所，7所现代化高中全部建成投用，提升改造8所市属高中和29所县域高中，培育省级特色高中7所、省级特色学科13个。

　　聚焦改革赋能，持续推进国家基础教育综合改革实验区建设，深化育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等方面改革，全市中小学校全部完成去行政化改革，组建义务教育集团172个。

　　聚焦产教融合，完成8所职业学校新校区建设和改扩建，全市职业院校成立26个产业学院，与近1000家企业开展校企合作、“订单式”培养等多种合作模式，建成35个产教融合实训基地、5个行业产教融合共同体和3个市域产教联合体。

　　聚焦队伍建设，开展教育家精神和师德报告团巡回宣讲35场，覆盖全市中小学教师10万人次。重塑重构市、县、校三级教师发展中心，培养中原名师、中原教育教学领军人才、省名师679人。

　　聚焦教育保障，稳步实施学前教育免保教费、义务教育阶段控辍保学政策，累计资助家庭经济困难学生255.02万人次，开展校外培训机构治理专项行动，实施课后服务弹性“5+2”托管服务模式，实现课后服务对象全覆盖、课程全覆盖、时间全覆盖。

