嵇康见过这神仙（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.23 07:44
　　嵇康，字叔夜，竹林七贤之一。《晋书》里说，他到山中采药，樵夫遇见他，都当他是神仙。洛阳有个太学生却不这么认为：“叔夜志趣非常而辄不遇，命也！”《晋书》中寥寥数语，看不过瘾，还得去翻东晋葛洪的《神仙传》。

　　此人叫王烈，少时在京师洛阳读书，他啥书都看，非常博学，常跟人谈论儒家五经和诸子百家的学术。中散大夫嵇康十分敬服这个太学生，屡屡跟着他学习，俩人还一起进山游玩采药。

　　有一次，王烈独入太行山，忽然听见山的东边有大地崩裂的声音，轰隆隆的像打雷一样。他去看时，只见“山破石裂数百丈”，两边都是青石，中间有个洞口，直径约一尺，从中流出青泥，状如骨髓。王烈取一些青泥搓成丸，泥丸片刻凝固变硬，闻起来像粳米饭，嚼起来也像。

　　于是，王烈做了几个桃子那么大的泥丸，带回洛阳给嵇康看。谁知到了嵇康手里，泥丸就都变回了青石，敲着叮当响。嵇康便随王烈去山里看，那断山已恢复了原样。

　　又一次，王烈进了抱犊山，见到一个石室，室内有石架，架上有两卷道书。他拿起来看，一个字也不认识，也不敢将书拿走，就放回架子上，暗暗记住几十个字的样子，回去写给嵇康看。

　　嵇康都认识！王烈十分高兴，带着嵇康一起去读那些书。走的还是上回的路，且一路通畅，到头来却找不到那个石室了。王烈私下对弟子们说：“嵇康注定不能得道，所以才这样。”

　　葛洪看过一本《神仙经》，书里说神山每五百年裂开一次，从中流出石髓，得而服之，寿与天齐。他认为王烈得到的就是这个。

　　西晋永宁年间，王烈离开洛阳，四处游历。在一场宴会上，忽然有个叫张子道的人向王烈下拜。众人都瞪大了眼，张子道九十多岁了，平时都是别人拜他，今天他怎么向一个年轻人行礼？这个年轻人还坦然受之！只听张子道解释：“我八九岁时就见过他，他那样子跟现在没什么差别。现在我已经老了，而他长得还跟年轻时一样。”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
