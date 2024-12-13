洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

东都白首翁 绚烂夕阳红（“诗魔”白居易）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.10.23 07:41
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　他曾身居谏司，“誓心除国蠹，决死犯天威”；他曾以笔作讽，“惟歌生民病，愿得天子知”；他曾无辜遭贬，憔悴转徙江湖间，“江州司马青衫湿”；他曾勤于政务，“贪看案牍常侵夜”，自朝至暮“视簿书”；待芳华尽逝，力不从心，他按下胸中大志，归洛“中隐”，做一个快乐的东都白首翁。

　　归洛“中隐”

　　公元829年，白居易已经58岁了，眼看朝政日非，心知前途无望，他既不愿依附宦官，又不想蹚牛李党争的浑水，加上早年遍尝人间苦，又已忙碌大半生，他十分渴望拥有安稳的晚年，遂决定“中隐”于东都洛阳：“大隐住朝市，小隐入丘樊。丘樊太冷落，朝市太嚣喧。不如作中隐，隐在留司官。”

　　这年春天，他以太子宾客分司东都，来洛阳当了个闲官，“不劳心与力，又免饥与寒。终岁无公事，随月有俸钱”。

　　东都洛阳是唐代官员退居养老的好地方，“君若好登临，城南有秋山。君若爱游荡，城东有春园”。白居易在洛阳有很多老朋友，“君若欲一醉，时出赴宾筵。洛中多君子，可以恣欢言”，大家结伴养老不孤单。

　　公元833年秋，62岁的白居易与太子宾客张仲方、著作郎舒元舆结伴游龙门。一行人从定鼎门南行，在伊水西岸下马登船，正值“不寒不热好时节”，白居易心情愉快，只觉万物可爱，“秋天高高秋光清，秋风袅袅秋虫鸣。嵩峰馀霞锦绮卷，伊水细浪鳞甲生”。

　　良辰美景宜配酒，酒过三巡话便多，他不禁提起自己的心事：“丈夫一生有二志，兼济独善难得并。不能救疗生民病，即须先濯尘土缨。”不甘心，又如何？已是头白眼暗，有心无力，“不如展眉开口笑，龙门醉卧香山行”。

　　老友聚会

　　白居易晚年在洛阳，常与老友聚会，规模最大的一次是在公元837年春。

　　三月三日，东都留守裴度招呼一众文人到洛河边欢度上巳节，其中就有66岁的白居易和他的老伙计刘禹锡。

　　众人乘船宴饮，行于洛水之上，由斗亭经魏王堤至天津桥登岸，又是饮酒赋诗，又是欣赏水上游戏、歌舞丝竹，自晨及暮玩乐了一整天。数不清的人慕名前来围观，那场面就跟如今看明星演唱会一样热闹非凡。白居易十分尽兴：“美景良辰，赏心乐事，尽得于今日矣。”

　　南北朝时，谢灵运曾说：“天下良辰、美景、赏心、乐事，四者难并。”对“世间第一有福人”白居易来说，这都不是事儿。

　　过了些年，轮到白居易牵头搞活动，他请了一群老人家，参加“尚齿”之会。“齿”在此意为人的年龄，在中国古代民间，高寿者深受尊重。

　　公元845年，白居易74岁，一个春日，他邀请诸位老友到履道里宅第相聚。其中张浑跟他同龄，二人最年轻，还有五位皆年过八旬，最长者“年八十九”。这场聚会美其名曰“七老会”，白居易作有《七老会诗》，开头道：“七人五百七十岁，拖紫纡朱垂白须。”

　　当年夏天，又有二老加入，即“洛中遗老李元爽，年一百三十六；归洛僧如满，年九十五”，这次便是“九老会”，白居易还特意请人画了一幅《九老图》。

　　行善积德

　　就在组织“七老会”的前一年，白居易刚为洛阳百姓做了一件大好事——施家财，开龙门八节滩，以利舟楫。

　　东都龙门潭的南边有八节滩、九峭石，船筏经过此处，常常触礁遇险。船夫被迫下水拉纤，冬天寒冷无比，夜间尤其艰难，“大寒之月，裸跣水中，饥冻有声，闻于终夜”。

　　白居易早有心愿，等自己力所能及，就帮助那些可怜的船夫。公元844年，他结识僧人道遇，发现对方也有同样的心愿，于是二人合力筹划开凿八节滩。白居易捐出家财，贫者出力开滩，终于扫清了通行障碍。

　　大功告成后，他写了两首诗刻在石头上，其二曰：“七十三翁旦暮身，誓开险路作通津。夜舟过此无倾覆，朝胫从今免苦辛。十里叱滩变河汉，八寒阴狱化阳春。我身虽殁心长在，暗施慈悲与后人。”

　　抒发不尽心中喜悦，他又在《欢喜二偈》中写道：“得老加年诚可喜，当春对酒亦宜欢。心中别有欢喜事，开得龙门八节滩。”

　　这当然不是白居易第一次在洛阳捐钱做公益。公元831年，元稹暴疾而亡，年仅53岁。次年，白居易为挚友作墓志铭，元氏家人送来价值六七十万钱的财物答谢。白居易再三推辞不成，便捐出这笔钱，用于修缮香山寺。在《修香山寺记》结尾，他流泪袒露“私心”：“安知他生不与微之复同游于兹寺乎？”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
    氨糖到底能不能保养关节？
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
  • ·夜深人静双腿却“失控”？警惕不宁腿综合征的神经警报
  • ·耳朵里响起“心跳声”咋回事？
  • ·健康快讯：河科大二附院免疫治疗团队实现新突破
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 焦济洛平高铁建设加速推进
  • 总投资额15.78亿元！25个项目落户...
  • 工人文化宫综合提升项目初现靓姿...
  • 洛阳今日多云间阴天 最高气温15℃
  • 洛阳牡丹公园：提升改造 幸福升级
  • 把“四有”作为人大工作标准和追求
  • 洛阳：“上门经济”拓展服务消费...
  • 聚力慈善项目提质升级 持续筑牢民...
  • 中信重工：巩固扩大产业优势 产品...
  • 洛阳文博IP亮相第18届CLE中国授权展
    		•
    百姓呼声
    家装厨卫补贴提交申请即占用额度吗？
    名下有其他贷款还能办理住房商转公吗？
    精彩图片
    避开人潮错峰游 古...
    抢收秋粮 颗粒归仓...
    牡丹公园“户外智...
    洛阳老城区南门口...
    洛阳头条
    “非遗文创雅集”...
    汝阳县滨河公园粉...
    这个十一，洛阳要...
    AI视频|洛阳中秋夜...
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605