东都白首翁 绚烂夕阳红（“诗魔”白居易）

他曾身居谏司，“誓心除国蠹，决死犯天威”；他曾以笔作讽，“惟歌生民病，愿得天子知”；他曾无辜遭贬，憔悴转徙江湖间，“江州司马青衫湿”；他曾勤于政务，“贪看案牍常侵夜”，自朝至暮“视簿书”；待芳华尽逝，力不从心，他按下胸中大志，归洛“中隐”，做一个快乐的东都白首翁。

他曾身居谏司，“誓心除国蠹，决死犯天威”；他曾以笔作讽，“惟歌生民病，愿得天子知”；他曾无辜遭贬，憔悴转徙江湖间，“江州司马青衫湿”；他曾勤于政务，“贪看案牍常侵夜”，自朝至暮“视簿书”；待芳华尽逝，力不从心，他按下胸中大志，归洛“中隐”，做一个快乐的东都白首翁。

归洛“中隐”

公元829年，白居易已经58岁了，眼看朝政日非，心知前途无望，他既不愿依附宦官，又不想蹚牛李党争的浑水，加上早年遍尝人间苦，又已忙碌大半生，他十分渴望拥有安稳的晚年，遂决定“中隐”于东都洛阳：“大隐住朝市，小隐入丘樊。丘樊太冷落，朝市太嚣喧。不如作中隐，隐在留司官。”

这年春天，他以太子宾客分司东都，来洛阳当了个闲官，“不劳心与力，又免饥与寒。终岁无公事，随月有俸钱”。

东都洛阳是唐代官员退居养老的好地方，“君若好登临，城南有秋山。君若爱游荡，城东有春园”。白居易在洛阳有很多老朋友，“君若欲一醉，时出赴宾筵。洛中多君子，可以恣欢言”，大家结伴养老不孤单。

公元833年秋，62岁的白居易与太子宾客张仲方、著作郎舒元舆结伴游龙门。一行人从定鼎门南行，在伊水西岸下马登船，正值“不寒不热好时节”，白居易心情愉快，只觉万物可爱，“秋天高高秋光清，秋风袅袅秋虫鸣。嵩峰馀霞锦绮卷，伊水细浪鳞甲生”。

良辰美景宜配酒，酒过三巡话便多，他不禁提起自己的心事：“丈夫一生有二志，兼济独善难得并。不能救疗生民病，即须先濯尘土缨。”不甘心，又如何？已是头白眼暗，有心无力，“不如展眉开口笑，龙门醉卧香山行”。

老友聚会

白居易晚年在洛阳，常与老友聚会，规模最大的一次是在公元837年春。

三月三日，东都留守裴度招呼一众文人到洛河边欢度上巳节，其中就有66岁的白居易和他的老伙计刘禹锡。

众人乘船宴饮，行于洛水之上，由斗亭经魏王堤至天津桥登岸，又是饮酒赋诗，又是欣赏水上游戏、歌舞丝竹，自晨及暮玩乐了一整天。数不清的人慕名前来围观，那场面就跟如今看明星演唱会一样热闹非凡。白居易十分尽兴：“美景良辰，赏心乐事，尽得于今日矣。”

南北朝时，谢灵运曾说：“天下良辰、美景、赏心、乐事，四者难并。”对“世间第一有福人”白居易来说，这都不是事儿。

过了些年，轮到白居易牵头搞活动，他请了一群老人家，参加“尚齿”之会。“齿”在此意为人的年龄，在中国古代民间，高寿者深受尊重。

公元845年，白居易74岁，一个春日，他邀请诸位老友到履道里宅第相聚。其中张浑跟他同龄，二人最年轻，还有五位皆年过八旬，最长者“年八十九”。这场聚会美其名曰“七老会”，白居易作有《七老会诗》，开头道：“七人五百七十岁，拖紫纡朱垂白须。”

当年夏天，又有二老加入，即“洛中遗老李元爽，年一百三十六；归洛僧如满，年九十五”，这次便是“九老会”，白居易还特意请人画了一幅《九老图》。

行善积德

就在组织“七老会”的前一年，白居易刚为洛阳百姓做了一件大好事——施家财，开龙门八节滩，以利舟楫。

东都龙门潭的南边有八节滩、九峭石，船筏经过此处，常常触礁遇险。船夫被迫下水拉纤，冬天寒冷无比，夜间尤其艰难，“大寒之月，裸跣水中，饥冻有声，闻于终夜”。

白居易早有心愿，等自己力所能及，就帮助那些可怜的船夫。公元844年，他结识僧人道遇，发现对方也有同样的心愿，于是二人合力筹划开凿八节滩。白居易捐出家财，贫者出力开滩，终于扫清了通行障碍。

大功告成后，他写了两首诗刻在石头上，其二曰：“七十三翁旦暮身，誓开险路作通津。夜舟过此无倾覆，朝胫从今免苦辛。十里叱滩变河汉，八寒阴狱化阳春。我身虽殁心长在，暗施慈悲与后人。”

抒发不尽心中喜悦，他又在《欢喜二偈》中写道：“得老加年诚可喜，当春对酒亦宜欢。心中别有欢喜事，开得龙门八节滩。”

这当然不是白居易第一次在洛阳捐钱做公益。公元831年，元稹暴疾而亡，年仅53岁。次年，白居易为挚友作墓志铭，元氏家人送来价值六七十万钱的财物答谢。白居易再三推辞不成，便捐出这笔钱，用于修缮香山寺。在《修香山寺记》结尾，他流泪袒露“私心”：“安知他生不与微之复同游于兹寺乎？”（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）