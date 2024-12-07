洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报
秋冬季流感高发 疾控专家建议：本月底前最好完成疫苗接种
洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.10.22 22:33
　　随着秋冬季来临，流行性感冒(简称流感)进入高发期。流感并非普通感冒，其由流感病毒引起，传染性强且症状更严重，可能引发肺炎等并发症，而接种流感疫苗是预防流感最经济、最有效的手段，可显著降低患病及重症风险，即便感染也能减轻症状。针对市民关心的接种问题，洛报融媒记者采访到了洛阳市疾控中心的相关负责人。

　　何时接种流感疫苗？

　　流感疫苗接种后需2—4周才能产生抗体，因此建议在流感流行季前完成接种。市疾控中心相关负责人表示，北方的流感流行季是每年10月至次年三月，市民最好在10月底前完成接种。

　　流感疫苗该怎么选？

　　目前市面上的流感疫苗主要从“预防毒株数量”和“技术路线”两个维度区分，市民可按需选择：

　　按“预防毒株数量”分：三价与四价疫苗

　　三价疫苗的覆盖范围为3种病毒株，适用人群多为≥6月龄(鼻喷型限3—17岁)，价格相对便宜四价疫苗在三价基础上增加1种乙型病毒抗原，可覆盖4种病毒株，适用人群多为≥6月龄，价格稍贵。

　　按“技术路线”分：三类疫苗各有适用人群

　　裂解疫苗、亚单位疫苗：均为灭活疫苗，通过注射接种，适用于6月龄以上所有符合条件的人群。

　　鼻喷疫苗：为减毒活疫苗，无需注射，仅适用于3岁至17岁人群。

　　该负责人提示，三价与四价疫苗均能提供有效保护，无需过度纠结，尽早接种才是关键。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 徐礼扬 文/图）
        氨糖对轻、中度骨关节炎具有一定的缓解疼痛、保护关节的作用，是膝骨关节炎的基础治疗药物。
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
