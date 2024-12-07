助力高水平对外开放！洛阳将举办国际产业投资合作对接活动

洛报融媒记者从有关部门了解到，10月23日至24日，国际产业投资合作对接活动·河南站将在洛阳举办，为洛阳乃至河南企业与世界知名企业交流合作搭建新平台。

据了解，国际产业投资合作系列活动由国家发改委发起，首届活动于2023年在江苏无锡举办。活动着眼推进高水平对外开放，搭建地方政府投资合作平台，邀请跨国企业和外国商协会开展对话交流，推动外资服务国家重大产业布局和区域重大战略，提升重大对外开放政策宣传效果和地方利用外资水平。

今年的河南站活动由国家发改委、河南省政府指导，河南省发改委、国家发改委国际合作中心主办，洛阳市政府承办，旨在搭建河南与跨国企业对接交流平台，为跨国企业投资、生产和经营提供合作信息。

活动以“全球产业链 区域新支点”为主题，包含成果发布、政策交流、圆桌对话、商务洽谈等环节，聚焦制造业高质量发展、服务业扩大开放、主权财富基金等重点领域开展专场对接、实地调研，深度挖掘合作需求、寻找合作机会，助力深化中外合作、加强产业对接。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）